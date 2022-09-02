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勞工節周末交通繁忙 出行建議先規畫

記者張筠／華盛頓報導
交通官員預計，絕大部分民眾將在2日下午出行，5日下午返程，這兩時間段的路況將較差，民眾可錯峰出行。（記者張筠 / 攝影）
交通官員預計，絕大部分民眾將在2日下午出行，5日下午返程，這兩時間段的路況將較差，民眾可錯峰出行。（記者張筠 / 攝影）

美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)預計今年勞工節(Labor Day)假日，大華府出行人數將恢復到接近疫前水平，維州馬州2日至5日將暫停公路維修，並調度應急人員管理交通，地方官員提醒，出門前最好提前規畫路線，尤其往馬州海灘和維州山區的路段會出現擁堵，民眾也應小心駕駛，以免引發車禍意外造成交通癱瘓。

Cars.com網站發行的調查顯示，八成出行民眾將選擇駕車，大華府交通官員預計，雖然部分民眾1日中午就會啟程，但絕大部分民眾將在2日下午出行，5日下午返程，因此這兩時間段的路況將較差。

馬州運輸管理局(Maryland Transportation Authority)預計，2日到5日將有逾35萬輛車經過Bay Bridge，逾9萬輛車將使用連結馬州查爾斯郡(Charles County)和維州King George郡的Harry W. Nice紀念大橋，為避免交通壅堵，建議民眾避開高峰，或選擇其他路段。

馬州運輸廳高速公路管理局將從2日清晨5時至6日上午9時，暫停非緊急的道路維修，同時補充應急道路協調團隊，維護長周末路況；維州也實行相似措施，從2日中午開始至6日中午暫停所有高速公路的施工，開放所有州際公路，分散假期車流。

今年大華府勞動節長周末出行的民眾，將恢復到接近疫情前的水平。（記者張筠 / 攝影...
今年大華府勞動節長周末出行的民眾，將恢復到接近疫情前的水平。（記者張筠 / 攝影）

最佳出行時間包括2日下午1時之前和晚7時之後，3日下午1時之前和下午5時之後，4日全天和5日上午的交通整體較好；今年勞動節長周末大華府最擁堵的路段包括I-95向南路段、I-495、維州123州際公路，最高峰時段的旅行時間會比平時多56%。

搭飛機出行的民眾9月起可使用新服務，聯邦運輸部1日推出航空服務新網頁，匯總國內主要航空公司在航班延誤、取消等情況下的賠償和退款方法。詳情https://bit.ly/3Q2SOAc

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