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避免兒童鎖車內致死 華府加強宣導

記者張筠／華盛頓報導
汽車創新聯盟近日在華盛頓國民隊球場發起推廣活動，提升民眾對兒童車內安全的意識。（汽車創新聯盟提供）
汽車創新聯盟近日在華盛頓國民隊球場發起推廣活動，提升民眾對兒童車內安全的意識。（汽車創新聯盟提供）

將嬰幼兒留在車內，導致他們中暑甚至悶死的意外在全美都有發生，大華府地區類似的案件也數不勝數，近日代表主要汽車製造商的「汽車創新聯盟」(Alliance of Automotive Innovation)，在華盛頓國民隊(Washington Nationals)球場發起推廣教育活動，提高全民對兒童中暑的意識。

雖然夏季已接近尾聲，但近日大華府仍因濕度高而悶熱難耐，未來幾周的氣溫也在華氏80度以上，在此情況下，車內溫度會超過華氏100度，日前發生一宗兒童被鎖在車內，最終搶救不及時死亡的悲劇。

汽車創新聯盟主席兼首席執行官莫茲拉(John Mozilla)表示，雖然很多時候，家長覺得僅是下車辦幾分鐘事情，因此將孩子留在車內，但此舉有很大風險，車內升溫快，兒童的耐熱程度也不如成人，被鎖在車內也無法求生或自救，他呼籲家長下車務必帶上孩子，切忌將年幼子女留在車內。

汽車創新聯盟為提高民眾意識，近日在華盛頓國民隊球場啟動相關運動，用標語、廣告、電子屏幕播放短視頻、社交平台等多種渠道，提醒家長和兒童監護人「鎖車前記得檢查兒童」、「勿將兒童忘在車內」，尤其在夏日更需謹慎。

根據國家公路安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)，自1998年以來，全美有900名兒童在車內悶死，部分汽車製造商現也在研發新技術，目標在2025年安裝相關系統，若兒童仍在後座則會自動發出提醒。

此外民眾平時若發現有嬰幼兒被鎖在其他車內，應盡快報警或尋求幫助。

汽車 華府 教育

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