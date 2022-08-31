美國外交官馬州騎單車遭卡車撞死 家人募款維騎行安全

朗葛卡普(右二)上周在騎車返家的路上被撞死，家人募款10萬多元希望提升自行車安全。（取自GoFundMe網站）

馬州蒙郡(Montgomery County)上周發生一宗單車車禍 ，42歲的外交官員朗葛卡普(Sarah Joan Langenkamp)被撞身亡，她的家人在哀慟中募集了10萬元，捐給全國和各地提倡自行車安全的機構，加強自行車和行人安全。

蒙郡警方表示，朗葛卡普25日下午4時左右在貝賽斯達市(Bethesda)的River Road和Little Falls Parkway附近騎自行車時，被一輛打算右轉進入停車庫的紅色的Volvo卡車撞到，當時朗葛卡普在自行車道上騎行，但仍沒躲過意外。

朗葛卡普曾擔任與美國駐烏克蘭大使館有關的國際麻醉品和執法事務局負責人，協助警方、邊境 安全警衛、以及其他非軍事安全部門的工作。

朗葛卡普育有兩個兒子，她的家人隨後疾呼地方官員應提升自行車和行人安全，她先生布萊恩·朗葛卡普(Brian Langenkamp)在GoFundMe網站上表示，當時朗葛卡普正從兒子們的新小學回家，沒想到返家途中卻遭意外。

朗葛卡普當時根據手機設計的返家路線騎行，主要通過Washington-Bethesda Capitol Crescent路和鄰近社區的小道，中間還要經過River Road的幾個街口，沒想到短短一條路竟遭遇不幸。

布萊恩說，妻子每天上下班也常騎那條路，「她一直希望過健康、謙虛、環保的生活」，但River Road上的自行車道缺乏有效的安全措施，沒有阻擋車輛濫用單車道的保護，附近的司機也缺乏教育 ，相關的法律和執法行為也非常少，所以總有悲劇發生。

截至30日，朗葛卡普家人已募集到10萬500多元，這筆資金將用於支持國家和地方的自行車安全機構，完善自行車道和相關設備，推動安全教育和培訓，朗葛卡普的家人表示，希望我們所經歷的一切、所付出的所有都不會白費。

募款網站：https://bit.ly/3KuqjKG。