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房貸利率明年降至4.5% 房市交易將放緩

記者張筠／華盛頓報導
房貸公司預測2023年全年30年的房貸平均利率將比當前降低一個百分點。（記者張筠 / 攝影）
房貸公司預測2023年全年30年的房貸平均利率將比當前降低一個百分點。（記者張筠 / 攝影）

位於大華府的房貸公司「房利美」(Fannie Mae)近日發布新報告，預測2023年30年的房貸利率平均為4.5%，比當前低一個百分點，此外該報告也預測明年房屋交易的速度將明顯放緩。

「房利美」預計明年第一季度的房貸利率將降至4.7%，年底將降到4.4%；根據房屋貸款抵押公司「房地美」(Freddie Mac)的報告，上周30年的平均房貸利率為5.6%，比今年初高了兩個百分點，2020年12月新冠疫情盛行時，30年的房貸利率創新低，平均為2.68%，而2021年整年的平均為2.96%。

今年房貸利率驟增，使得許多買主每月需還的房貸增加了數百元，導致民眾的購房能力下降，許多買方在臨近交屋前不得不撤銷交易，也無法獲得一年前獲批的貸款資格。

「房利美」的報告預測，明年房屋交易將急遽減緩，2023年第二季度的房屋銷售增長率預計為19.4%，而最後一個季度將降至4.4%。

聯邦住宅金融管理局(Federal Housing Finance Agency)29日也發布報告，評估全美前100個大都會區，今年第二季度的房價漲幅，大華府都會區雖然排名最後一位，但平均房價也增長了9.1%，屬於健康良好的狀態，馬州巴爾的摩都會區為11.8%，排名全美第92；全美今年第二季度的房價平均增長17.7%，而佛羅里達州部分都會區的漲幅超過25%。

利率 房價 貸款

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