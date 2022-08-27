法官：華府無權強制公職打疫苗 須終止並撤銷懲處

華府警察工會今年提告包瑟政府無權要求公職人員接種新冠疫苗，法官近日裁決警察工會勝利。（記者張筠╱攝影）

華府 法官羅斯(Maurice Ross)25日表示，華府市長包瑟(Muriel Bowser)無權要求政府職員接種新冠疫苗 ，因此市府不能再強制執行疫苗接種令，他並要求撤銷相應的懲處措施。

包瑟政府今年要求所有政府職員，包括華府公校(DCPS)教職必須在2月15日前完全接種新冠疫苗，從3月15日開始處分未遵守者要做出懲處；華府警察 工會(D.C. Police Union)和四名警員2月因此提吿市府，稱此規定不合理。

法官羅斯本周裁決稱，包瑟此規定屬於越權，此類規定應通過華府市議會批准通過，而不是由行政機構來推行，此外華府的「新冠緊急狀態」(COVID-19 emergency)已在今年初到期，「新冠疫苗接種令不是一項可在日常行使的權力」，羅斯在裁決書中寫道，這是對員工生命和健康的侵犯。

「疫苗接種令與其他任何職場規定截然不同，不是一條可以在工作結束後終止的規定」，這也是為何此類規定必須由立法機構通過。

包瑟政府曾表示，頒布疫苗接種令是市長為規範職場環境，避免工作場所面臨危害所行使的權力，但羅斯駁斥該論點，他說，雖然新冠疫情可能導致部分工作場所有風險，但這並不是絕大多數職業會面臨的危害。

羅斯要求市府終止疫苗接種令，並須撤銷相應的紀律處分，市長辦公室發言人並未表明是否會對此裁決提出上訴，但通過聲明稱「法官誤解了市府在發布政府職員接種令時所根據的權力和考量。過去一年半，我們見證了新冠疫苗的作用」，但市府表示會遵守法院的命令，同時繼續鼓勵公眾接種新冠疫苗。

提告市府的華府警察工會主席潘博頓(Gregg Pemberton)稱，法官的裁決對他們是重大勝利，「如今我們可以放心的回到崗位上保護社區，打擊暴力犯罪，不用擔心那些沒必要的規章制度。」

今年稍早時，市府數據顯示，九成的職場工作者已接種新冠疫苗，但與其他大城市相似，最反對疫苗接種令的群體是警察和消防隊員，紐約市和芝加哥警察去年也發起相似的抗議或法律之戰，紐約市有逾千名政府職員因拒絕接種而被解雇，但也因此導致警員等公職人力不足，公共安全問題增加，許多地方政府不得不重新考慮疫苗規定。