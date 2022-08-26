周謨仲 獲樂齡會醫療傑出女性獎 推動亞裔臨終關懷

華裔安寧及緩和療護學者周謨仲，近日獲得AARP醫療領域傑出女性頭獎。（周謨仲提供）

國家衛生研究院(NIH)老年醫學 領域的華裔 科學家周謨仲(Jennifer Cheng)，近日獲得全美最大非營利組織AARP(樂齡會)所頒發的醫療領域「傑出女性獎」，她對自己「能代表亞裔 ，讓社會對安寧療護及緩和療護有更全面、深入的認識」，感到非常開心與榮譽。

生於香港，後於台灣短暫生活，九歲來美的周謨仲，今年41歲，她是第三代美國移民，2011年進入NIH，成為安寧療護(hospice care)及緩和療護(palliative care)專家至今。

打開社會關注視野

或許很多人聽過這上述兩個名詞，但多數人會以為這些都是生命將到盡頭的消極治療，所以療護很短暫，周謨仲說「其實應該從積極的角度來看，最關鍵就是協助病患和家屬提高生活質量，在患者生命的最後階段留下正面影響」，周謨仲說，「每個人都有生老病死，重要的是我們如何看待生命。」

這兩種照顧都是為幫助病患和家屬了解生命裡什麼對他們最重要，藉此控制身心症狀，提高生活品質，當然兩者間也有所差別，「安寧療護重點關注生命不足六個月的重症病人，給病患及其家庭提供一個療護方案，幫助病人有尊嚴且平和的邁向死亡，而緩和療護面向所有重症病患，不一定是生命僅剩六個月的人，醫療團隊會幫助他們及其家人減緩疼痛，排解心理壓力，針對不同年齡的病人和病情的不同階段，制定相應的醫療計畫。」

身為該領域領頭學者，周謨仲表示，很多醫院其實沒有細分兩個概念，但NIH希望慢慢提升主流意識，從而調配更合適的醫療資源，幫助打開社會對生死關注的視野。

正因很多人不了解這兩種療護，因此難以安然度過生命最後階段，2018年的調查顯示，全美有71%人對此類療護完全不了解，該比率與2017年相比毫無變化，說明民眾對此類醫療資源的認識一點都沒有提高。

數據也顯示，亞裔對安寧療護的認識較低，2018年接受安寧療護者只有1.8%為亞裔；2019年擁有聯邦保健(Medicare)的亞裔中，約39.8%使用安寧療護服務，相比之下，白人有53.8%使用。

重構生死日常對話

周謨仲說，亞裔常避諱談論死亡，「但對死亡有正確認識，才能更懂得如何生活」，雖然當她面對兒子關於生死的提問時，也會感到艱難回答，「但主動開啟這類困難對話，對下一代才更有益，如果我們迴避這些議題，不僅無法消除孩子們的疑惑，還會導致更多恐懼和不安」，她說，重新建構(re-frame)對話，讓公眾知道死亡也可以成為日常話題非常重要。

周謨仲大學專攻心理學，對人們的想法、行為、思想方式很感興趣，爸爸是內科醫生，媽媽是護士，她從父母身上看到醫療工作背後有很多犧牲和付出，父母在美京華人活動中心(CCACC)無私、勤懇的奉獻與服務，也促使她更加注重工作的意義。

感恩家中四代同堂

她在大三時發現自己很享受與病人交流，「能在人們最絕望時傾聽並給他們希望，是一件很神聖、很有人情味的事」，她積極參與社區服務和志工，「社區和家庭是我們信仰中的核心價值」，四代同堂的生活也讓她細緻觀察到亞裔社區的需要。

周謨仲因照顧患有老年癡呆症的祖母，開始關注臨終腦損傷等療護方法，因此耐心了解祖母對生命最後一段歷程的想法，「對奶奶的照顧讓我想到其他華裔家庭可能也有相似需要」，因此她也到許多華裔家庭中分享逝前關懷的經驗，普及療護知識；接觸生老病死難免傷感，但周謨仲也因此更理解生命的珍貴、難得，「不要浪費時間，也不要猶豫去做有意義的事」。

周謨仲在醫療領域和社區服務中的出色成就，讓她獲得今年AARP所辦「Girlfriend」醫療傑出女性獎，該比賽旨在表彰藝術、醫療、志願服務、職業領導力等領域中，40歲以上女性的付出和成就，通過提名方式進行。

舉薦周謨仲的AARP駐會歷史學家劉綺君(Lily Liu)說，大華府許多亞裔人才默默耕耘奉獻，該獎項能激勵更多亞裔在各自領域發光發熱，也能給社會普及養老醫療等知識。

周謨仲感恩自己是一名華裔，和父母、祖父母生活在一起，浸潤在富有智慧的東方文化中，同時從美國文化中吸收新鮮感和衝勁，「中西文化結合再加上信仰價值觀的塑造，讓我成為如今的樣貌。」