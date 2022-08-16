喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

喬治城紙杯蛋糕重開後生意興隆。（記者王稚融 / 攝影）

華府 著名的喬治城紙杯蛋糕(Georgetown Cupcake)上周因營業執照過期遭市府強制關門，兩天後順利更新執照，並於13日重新營業，剛結束的周末許多民眾和遊客因好奇紛紛到現場一探究竟，反而給該店帶來不少生意。

喬治城紙杯蛋糕是華府居民和遊客打卡的「地標性」小吃，但市衛生局7月13日檢查發現部分衛生違規行為，且該店經營許可證已於2021年11月30日失效，市府官員第二次檢查後發現衛生問題已解決，但執照遲遲未更新，因此勒令關閉。

該店12日表示，店面關閉主要是因執照過期，沒有其他衛生問題，店家也向公眾致歉；本報記者13日實地走訪，確認該店已恢復營業，門口一如往常大排長龍。

喬治城紙杯蛋糕由波曼(Katherine Kallinis Berman)和拉莫塔吉(Sophie Kallinis LaMontagne)聯合創辦，她們受到祖母的啟發，決定把對烘焙的熱情分享給更多人。

對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）