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採購教學用品 老師年均開銷逾820元 比2015年漲37%

記者張筠／馬州報導
全美教師為購買教學用品自掏腰包的金額不斷增加，新學年預計平均每人花820元。（蒙郡公校系統提供）
全美教師為購買教學用品自掏腰包的金額不斷增加，新學年預計平均每人花820元。（蒙郡公校系統提供）

新學年將至，大華府各地教師近日已開始籌備開學事項，包括採購教學用品和課堂文具，但近日一項調查顯示，教育抵扣金額(educator expense deduction)不足以支付文具費用，幾乎所有教師都要自掏腰包，平均每名教師每學年要自付超過820元，甚至有老師從未獲得學校補貼，導致經濟壓力沉重。

該報告由教育者網站「My eLearning World」發布，數據顯示，全美教師今年自掏腰包支付教學用品的總金額預計高達30億，每名教師平均820元，馬州蒙郡惠頓高中(Wheaton High School)科學教師卡洛斯(Karen Kraus)說，不會一次買那麼多教學用品，但一年內累積的開銷也是一筆不小的金額。

教學開銷最大的多為書本、軟體等「非消耗性用品」，教師們自掏腰包購買的物品還包括教師裝飾、文具、紙筆、文件夾、零食、清潔用品等；卡洛斯每年花銷在700至1000元不等。

「My eLearning World」的報告指出，雖然教育抵扣金的額度不斷增加，但全美教師每年為學習用品自付的金額也只增不減，2021年平均750元，今年預計會已比2015年增加37%，超過820元，創新高，包括近194元的書本和教學軟體，173元的裝飾用具，143元的紙筆等消耗性物品，122元的零食，120元的獎品，70元的清潔用具。

該報告指出，教學用品的成本上漲，而教師薪資卻沒有隨通貨膨脹而同比例增加，且300元的教育抵扣金額根本無法補貼課堂所需的開銷，因此教師不僅教學壓力增加，經濟負擔也越來越沉重，許多教師甚至需要在GoFundMe等眾籌網站上募款，確保教學順利進行。

該報告表示，全美教師短缺的問題持續惡化，如今教學用品的供應又成為一大難題，各地的教學發展前途引發關注。

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