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疫情惡化心理健康 馬州1/8童曾經歷抑鬱

記者張筠／馬州報導
大華府各地面臨心理健康問題的兒童持續增加，研究顯示，兒童心理狀態與家庭經濟、父母受教育情況緊密相關。（記者張筠 / 攝影）
大華府各地面臨心理健康問題的兒童持續增加，研究顯示，兒童心理狀態與家庭經濟、父母受教育情況緊密相關。（記者張筠 / 攝影）

近日一份關於兒童福利事業的調查報告顯示，全美面臨心理健康危機的兒童和青少年人數急遽增加，大華府也同樣遭遇相同挑戰，其中維州的兒童健康程度則排在全美第13位，排名第19的馬州高達八分之一兒童曾經歷抑鬱或焦慮，華府的情況則更糟糕。

該報告由慈善機構安妮•E•凱西基金會(Annie E. Casey Foundation)發布，重點評估兒童和青少年的家庭經濟情況、身心健康狀態、教育程度、家庭和社區環境四大領域，藉此向兒童心理健康工作提供建議。

報告顯示，維州的兒童心理健康狀況在全美排第13名，雖然情況比馬州好，但23%兒童的父母沒有穩定工作，13%兒童生活貧困，62%的四年級學生閱讀水平不達標，62%的八年級學生數學能力不足，9%兒童的父母沒有高中學歷。

數據顯示，馬州總體兒童心理健康排名全國第19，逾31萬5000名兒童的父母沒有全職工作，41萬4000名孩子的家庭沒有足夠的財力支持他們的教育，父母收入的30%以上都用於住房，全州有15萬3000名孩童生活貧困。

而華府各單項的成績更落後，學生教育水平堪憂，全市僅有三成的四年級生閱讀能力過關，23%的八年級生數學成績達標，家庭貧困和父母缺乏教育的問題也更嚴重，37%兒童家庭沒有穩定收入，12%學生的父母沒有高中畢業。

馬州經濟政策中心(Maryland Center on Economic Policy)成員烏瑪納(Nonso Umunna)說，關於經濟和家庭的發現非常關鍵，「家庭經濟負擔和壓力對兒童影響深遠」，馬州八分之一的兒童曾有焦慮或抑鬱症，「兒童的心理健康和壓力雖因新冠疫情加劇惡化，但研究顯示，早在疫情爆發前，孩子們就已遭遇心理健康問題。」

該報告建議增加心理健康資源，提升兒童和青少年的意識，並協助他們了解如何尋求幫助；根據「美國學校輔導員協會」(American School Counselor Association)，學生與心理輔導員的比例至少要達250比1才是健康狀態，此外學校也要和政府機構合作推出其他輔導資源，包括經濟援助項目，營養補充計畫，教育資源的擴展等，從而更全面關注兒童心理。

烏瑪納說，對心理健康的關注也應覆蓋兒童的成長經歷和身分認同，數據顯示，特定群體的兒童傾向自殺的比率較高，包括非裔、LGBTQ、印第安裔等，關注不同群體的特殊需要。

心理健康 馬州 教育

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