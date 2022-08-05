逾25輛車輪胎被扎破 華府居民擔憂治安

華府近日頻傳車輛輪胎被扎的案件，最嚴重者四輪皆壞，有年長居民因此無法接受醫療檢查，生活嚴重受影響。（記者張筠 / 攝影）

華府 近兩周頻傳汽車 輪胎遭刻意損壞的案件，估計超過25輛汽車受害，其中以Mount Pleasant社區最多，甚至整條街車輛輪胎都被割破，還有部分車身被刮的情況，多數車輛不只一個輪胎受損。由於已非首次發生，居民日益擔憂社區與財物安全。

華府警方表示，近兩周有逾25輛汽車的輪胎受損，最嚴重者四個輪胎全部漏氣，動彈不得，受害車輛集中在Kenyon街和Harvard街交匯處，部分車的車身也有被撞痕跡；該社區民眾出行受限，憤怒表示此作案手段非常惡劣，不僅侵犯他人財務，也影響正常生活，有年長居民因此無法外出接受醫療檢查，還有家長無法接送孩子上下學。

民眾抱怨表示，這已不是第一次發生類似案件，因此批評政府不夠重視民眾利益，2015年該社區就發生過同樣案件，20多輛汽車輪胎被扎破，警方當時給每位能提供線索的民眾提供1000元懸賞金，試圖抓捕出現在監控錄像中的四名嫌疑男子。

然而該案至今尚未解決，該社區民眾和維權團體擔心同一批作案團伙返回，進一步威脅社區穩定和財產安全。該社區民眾林池(Terry Lynch)說，除了出行不便外，輪胎的維修或更換就要至少1000元，很多民眾本身就面臨經濟困難，甚至有健康問題需處理，「有人要接受癌症 治療，整條街的車輛都受害，鄰里之間也很難互相幫助。」

林池懷疑華府警方根本沒在推進辦理此案，至今也沒有提供任何有用信息，該社區民眾希望執法機構盡快鎖定嫌疑人，「不論作案團伙的犯罪動機是要報復社會、抗議某事、討厭汽車、或只想破壞社區引起他人注意，該行為都極為惡劣」。