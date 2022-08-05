我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

逾25輛車輪胎被扎破 華府居民擔憂治安

張筠
華府近日頻傳車輛輪胎被扎的案件，最嚴重者四輪皆壞，有年長居民因此無法接受醫療檢查，生活嚴重受影響。（記者張筠 / 攝影）
華府近日頻傳車輛輪胎被扎的案件，最嚴重者四輪皆壞，有年長居民因此無法接受醫療檢查，生活嚴重受影響。（記者張筠 / 攝影）

華府近兩周頻傳汽車輪胎遭刻意損壞的案件，估計超過25輛汽車受害，其中以Mount Pleasant社區最多，甚至整條街車輛輪胎都被割破，還有部分車身被刮的情況，多數車輛不只一個輪胎受損。由於已非首次發生，居民日益擔憂社區與財物安全。

華府警方表示，近兩周有逾25輛汽車的輪胎受損，最嚴重者四個輪胎全部漏氣，動彈不得，受害車輛集中在Kenyon街和Harvard街交匯處，部分車的車身也有被撞痕跡；該社區民眾出行受限，憤怒表示此作案手段非常惡劣，不僅侵犯他人財務，也影響正常生活，有年長居民因此無法外出接受醫療檢查，還有家長無法接送孩子上下學。

民眾抱怨表示，這已不是第一次發生類似案件，因此批評政府不夠重視民眾利益，2015年該社區就發生過同樣案件，20多輛汽車輪胎被扎破，警方當時給每位能提供線索的民眾提供1000元懸賞金，試圖抓捕出現在監控錄像中的四名嫌疑男子。

然而該案至今尚未解決，該社區民眾和維權團體擔心同一批作案團伙返回，進一步威脅社區穩定和財產安全。該社區民眾林池(Terry Lynch)說，除了出行不便外，輪胎的維修或更換就要至少1000元，很多民眾本身就面臨經濟困難，甚至有健康問題需處理，「有人要接受癌症治療，整條街的車輛都受害，鄰里之間也很難互相幫助。」

林池懷疑華府警方根本沒在推進辦理此案，至今也沒有提供任何有用信息，該社區民眾希望執法機構盡快鎖定嫌疑人，「不論作案團伙的犯罪動機是要報復社會、抗議某事、討厭汽車、或只想破壞社區引起他人注意，該行為都極為惡劣」。

汽車 華府 癌症

上一則

國慶槍擊案兇手拒絕認罪 雙親表達遺憾

下一則

新州9月起 要求學校設威脅評估小組

延伸閱讀

華府現極端天氣 4人在白宮附近遭雷擊重傷

華府現極端天氣 4人在白宮附近遭雷擊重傷
7眾議員參選人 談波洛西訪台

7眾議員參選人 談波洛西訪台
蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜
「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成

「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成
華府多數校區周遭 2成駕駛超速逾10哩

華府多數校區周遭 2成駕駛超速逾10哩

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁