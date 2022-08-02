提升道路安全 華府提案禁止車輛紅燈右轉

華府市議會近日推動「2022年道路安全修訂提案」，最快將從2025年1月起禁止車輛在紅燈時右轉。（記者張筠 / 攝影）

華府 市議會近日推動「2022年道路安全修訂提案」(Safer Streets Amendment Act of 2022)，計畫禁止車輛在紅燈時右轉，以提升騎自行車及電動滑板民眾的安全，該提案將在今秋表決，若通過將於2025年1月1日生效。

華府計畫執行的提案與「Idaho Stop」法有關，「Idaho Stop」法允許騎自行車的民眾將紅燈視為「stop」標誌，即在完全停止後，擁有通行優先權，「stop」標誌則可視為「讓路」標誌(yield sign)，減速慢行即可，該法律1982年首先在愛達荷州 (Idaho)正式通過，2017年之後陸續有幾個州通過相似法律，因此別名「Idaho Stop」法。

提出該計畫的華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)表示，允許自行車和電動滑板騎手們迅速通過十字路口，減少他們在道路上的等待時間，能有效降低風險。

華府計畫執行類似「Idaho Stop」的法案，該法案旨在保護自行車騎手的安全，讓他們優先通行。（記者張筠 / 攝影）

此計畫將相應影響車輛規定，華府自1979年通過法案允許車輛在紅燈右轉，旨在促進節能減排，部分較大的路口或交通較複雜的道路例外，但若「2022年道路安全修訂提案」將通過，則全市車輛不得在紅燈時右轉，以免撞到自行車或電動滑板騎手。

該提案現已在市議會交通委員會通過，9月將由全體市議員表決，若通過，將從2025年1月1日生效。

華府在2015年啟動「零死亡願景」(Vision Zero)，目標在2024年將道路死亡或重傷人數清零。2021年華府共有40人死於交通事故，其中有20名行人或自行車騎手，達到「零死亡願景」啟動後的新高；今年截至目前，華府已有11名行人和3名自行車民眾死亡。