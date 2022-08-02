我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

提升道路安全 華府提案禁止車輛紅燈右轉

記者張筠／華盛頓報導
華府市議會近日推動「2022年道路安全修訂提案」，最快將從2025年1月起禁止車輛在紅燈時右轉。（記者張筠 / 攝影）
華府市議會近日推動「2022年道路安全修訂提案」，最快將從2025年1月起禁止車輛在紅燈時右轉。（記者張筠 / 攝影）

華府市議會近日推動「2022年道路安全修訂提案」(Safer Streets Amendment Act of 2022)，計畫禁止車輛在紅燈時右轉，以提升騎自行車及電動滑板民眾的安全，該提案將在今秋表決，若通過將於2025年1月1日生效。

華府計畫執行的提案與「Idaho Stop」法有關，「Idaho Stop」法允許騎自行車的民眾將紅燈視為「stop」標誌，即在完全停止後，擁有通行優先權，「stop」標誌則可視為「讓路」標誌(yield sign)，減速慢行即可，該法律1982年首先在愛達荷州(Idaho)正式通過，2017年之後陸續有幾個州通過相似法律，因此別名「Idaho Stop」法。

提出該計畫的華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)表示，允許自行車和電動滑板騎手們迅速通過十字路口，減少他們在道路上的等待時間，能有效降低風險。

華府計畫執行類似「Idaho Stop」的法案，該法案旨在保護自行車騎手的安全，...
華府計畫執行類似「Idaho Stop」的法案，該法案旨在保護自行車騎手的安全，讓他們優先通行。（記者張筠 / 攝影）

此計畫將相應影響車輛規定，華府自1979年通過法案允許車輛在紅燈右轉，旨在促進節能減排，部分較大的路口或交通較複雜的道路例外，但若「2022年道路安全修訂提案」將通過，則全市車輛不得在紅燈時右轉，以免撞到自行車或電動滑板騎手。

該提案現已在市議會交通委員會通過，9月將由全體市議員表決，若通過，將從2025年1月1日生效。

華府在2015年啟動「零死亡願景」(Vision Zero)，目標在2024年將道路死亡或重傷人數清零。2021年華府共有40人死於交通事故，其中有20名行人或自行車騎手，達到「零死亡願景」啟動後的新高；今年截至目前，華府已有11名行人和3名自行車民眾死亡。

華府 愛達荷州

上一則

夏樂雜貨經銷商MDI擴建 將增125職位

下一則

喬州3到12年級里程碑考試 成績回升

延伸閱讀

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕
「我們的辦公室」實景體驗展 華府登場

「我們的辦公室」實景體驗展 華府登場
華府精神病醫院 爆虐待患者致死

華府精神病醫院 爆虐待患者致死
華府人販子住屋 藏73移民和毒品

華府人販子住屋 藏73移民和毒品
華府連傳槍案2死多傷 警籲提供線索

華府連傳槍案2死多傷 警籲提供線索

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有