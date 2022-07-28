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喬治王子郡公校 口罩令引爭議

記者張筠╱馬州報導
喬治王子郡公校本月初撤銷口罩令，但許多家長不知情。（喬治王子郡公校提供）
喬治王子郡公校本月初撤銷口罩令，但許多家長不知情。（喬治王子郡公校提供）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)公校系統本月初終止口罩令，但有家長稱，學校默默放寬口罩規定，很多父母都未接到通知，以為孩子還是要戴口罩上課，郡府方面也未收到公校更新信息，居民因此抱怨公校防疫作業不透明、不連貫也不及時，造成諸多不便。

喬治王子郡公校此前是大華府地區最後一個執行口罩令的公校系統，也是最後一個解除該規定的公校，該學區在今年7月1日撤銷口罩令，允許在校的全體教職和學生自願戴口罩，並要求尊重他人的防疫決定，但公校只向教職人員發送簡短的郵件通知，並未告知家長或向社區公布。

本月初喬治王子郡公校系統表示，新學年可能會更新防疫規定，線上教學和秋季課程註冊作業也將有調整；今年2月底，喬治王子郡公校首席執行官古德森(Monica Goldson)曾向家長發郵件表示，若全郡接種新冠疫苗的民眾達八成，本學年底可能放寬口罩令，根據馬州政府的數據，喬治王子郡五歲以上民眾已有81.5%人完全接種。

但有家長和教師抱怨，公校在政策調整上與社區的溝通欠佳，做法不連貫，有時在公校網站上更新通知，有時發送郵件，方式不統一，導致部分家長無法及時了解學校最新要求及動態，且郡府官網的通知也與公校網站不一致，截至26日，喬治王子郡政府官網仍表示，民眾在大眾交通工具、公校、自定口罩令的商家內須戴口罩。

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)3月就已由公校教委會一致表決通過撤銷口罩令，華府公校系統(DCPS)同月放寬，維州公校也已因州長命令，而將學生否要戴口罩上學定由家長決定。

公校 口罩 馬州

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