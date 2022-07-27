全美最佳醫院 約翰霍普金斯排第5

伊諾瓦費郡分院在大華府都會區排名第一，婦產科和新生兒科在全國名列前茅。（伊諾瓦費郡分院官方臉書）

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)近日公布「2022年醫院排行榜」，馬州巴爾的摩市的約翰霍普金斯醫院在全美綜合排名高居第五；大華府 都會區的評比中，北維州伊諾瓦醫療系統費郡分院(Inova Fairfax Hospital)連續第四次獲評為大華府最優的醫療機構。

「美國新聞與世界報導」採訪逾4500名患者，綜合評估各醫療機構的患者生存比率(survival rate)、患者體驗、醫護水平，以及癌症、心臟病學、神經病學等專科治療的能力，為民眾排出各單項最優秀的醫院。

今年該排行榜還多加了一項「返家時間」(home time)，以計算各醫院幫助患者返家的服務時間，該機構首席衛生分析師哈德(Ben Harder)表示，病患接受治療後不想一直待在手術 房、急診室，一般都迫切希望與家人團聚，所以該服務越來越重要；此外今年該報告也應讀者要求增加了三個專科的評級，包括卵巢癌、前列腺癌、子宮手術。

為方便想跨州尋找頂級醫療服務的患者了解各地資訊，「美國新聞與世界報導」專門選出全國前20名的醫院「光榮榜」，明尼蘇達州的馬友診所(Mayo Clinic, Rochester)蟬聯冠軍，加州 的西達賽奈醫療中心(Cedars-Sinai Medical Center)排名第二，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)位列第三，大華府衝進該光榮榜的是與加州UCLA醫療中心並列第五的約翰霍普金斯醫院(Johns Hopkins Hospital)。

「美國新聞與世界報導」定義的「大華府都會區」包括華府、維州費郡、阿靈頓郡、亞歷山卓市、馬州的貝賽斯達市、洛克維爾市等，該地區的醫院排行榜顯示，伊諾瓦費郡分院在各項手術、醫療程序、專科治療方面都表現出色，其婦產科在全國排名第十，新生兒科也在全美名列前茅；大華府綜合排名第二的是MedStar醫療系統的華盛頓醫院(Washington Hospital Center)，喬治城大學醫院(Georgetown University Hospital)緊隨其後。