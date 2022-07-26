全美最佳公校系統 維州第4、馬州第5、華府表現不佳

維州和馬州公校系統在全美分別排名第四、第五，公校的質量和安全表現優異。（取自維州教育廳）

理財網站「WalletHub」近日公布的一份報告顯示，維州 和馬州公校 系統在全美名列前茅，分別排名第四和第五，其中維州公校學生的數學水平也排全國第四，相比之下，華府 公校系統表現不盡如人意，學生數學水平為倒數第四，且退學(dropout)比率為全美最高。

WalletHub網站根據各地公校系統應對新冠疫情的表現、教學質量、師資力量、學生成績、退學比率、政府資助情況等32個指標，為50州及華府的公校系統排名，重點評估「質量」(quality)和「安全」(safety)。

維州馬州公校系統完善，但相鄰的華府公校則表現不盡如人意。（取自維州教育廳）

WalletHub表示公校系統的「質量」與聯邦政府、州府和地方政府資助有關，根據聯邦教育部，州府和地方政府給公校提供的資金相當，聯邦政府提供的占比最小，此外有研究者表示，民眾繳稅越多，該區公校的總體質量一般也會較好。

結果顯示，全美公校系統綜合排名最優的是麻州，質量和安全兩個單項也都奪冠，第二、三名分別是康乃狄克州和新澤西州，綜合排名最差的是新墨西哥。

維州和馬州則拿下第四、五的位置，維州公校的質量和安全也均為全國第四，馬州質量為第七，安全為第六。

與兩州相鄰的華府表現則較不理想，綜合排名全美第30，安全在全美倒數第二，高中生的受傷比率較嚴重，學生退學率為全美最高，數學和閱讀能力排名也墊底；華府公校系統表現較優的部分包括，霸凌比率全國最低，學生平均的ACT成績中位數在全美最高。