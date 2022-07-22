大華府教職緊缺 公校高入職獎金搶人

開學季臨近，大華府各地公校系統仍在為招聘教師而費盡心思。（費郡公校提供）

大華府公校 系統近日陸續推出增聘教師的計畫，期望在新學年開始前，通過舉行招聘活動，提供入職獎金，擴大宣傳等方法，盡可能緩解教師不足的問題。

華府公校系統(DCPS)官員表示，近日辭職的教師比去年同期多了120人，若在開學前仍無人員填補，恐怕有很多中學的數學、科學課無人教授。

華府公校系統目前給特殊教育 等需求更緊急的職位提供2500元的入職獎金(singing bonus)，市府也斥資擴大招聘廣告，除在社交媒體上發布，近日也開始在大眾交通工具張貼招聘信息。

華府公校官員萊昂絲(Pogue Lyons)說，招聘教職的過程充滿挑戰，除了應聘者少，市府還要與大華府的其他郡市競爭；維州勞登郡(Loudoun County)公校系統19日通過新規，向全職教師提供1000元的獎金，費郡公校系統(FCPS)的招聘工作也如火如荼，最近的一場線上招聘會已吸引到400名申請者。

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)上周也結束一場招聘會，8月2日將舉行第二場，公校官員也積極走訪大學和專業學院，與教育專業學生對話，吸引他們申請教職。

萊昂絲說，許多教師決定不辭職的主要原因是學生，他們和孩子們的關係良好，捨不得離開，但教學壓力極大，因此公校系統必須給他們提供充分支持，尤其是教育資源較缺乏的社區，華府公校系統也給願意到需求最緊張社區授課的教師提供額外補助。