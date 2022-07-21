馬州喬郡非裔女郡長 連任在望

馬州 初選落幕，雖然仍有成千上萬的郵寄選票未開始統計，但部分選戰的競爭者差距明顯，美聯社(AP)預測考克斯(Dan Cox)將在共和黨 州長初選中勝出，而喬治王子郡(Prince George’s County)現任郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)也有大概率會連任，馬州初選的正式結果預計將在8月8日左右公布。

考克斯是前總統川普的得力支持者，他認可川普基本所有談話和觀點，包括川普關於2020年總統大選中選票被盜的言論；目前馬州選舉委員會已統計提早投票 (early voting)和初選日當天投票站的(in-person voting)選票，目前開票結果顯示，考克斯得票率為56%，在馬州州長共和黨初選中領先，第二名的前州商務廳長舒爾茲(Kelly Schulz)得票率為40%，舒爾茲是即將卸任的州長霍根(Larry Hogan)精心挑選的繼任人選。

民主黨州長初選中，「Robin Hood基金會」的前首席執行官摩爾(Wes Moore)目前領先，得票率近37%，前美國勞工部長佩雷斯(Tom Perez)暫居第二，得票率27%，擔任馬州主計長15年的民主黨弗蘭徹(Peter Franchot)得票率20%。

馬州選舉委員會21(今)日將開始統計至少21萬3000張郵寄選票(mail-in ballot)，不過其中僅3萬8000張為共和黨選票；馬州民主黨選民是共和黨選民的兩倍，但2018年共和黨籍霍根輕鬆連任，並在兩屆州長期間獲得馬州民眾的廣泛支持。

馬州選舉委員會表示，正式的初選結果預計將在8月8日當周出爐；部分郡市的選情也備受關注，蒙郡現任郡長艾瑞奇(Marc Elrich)目前得票率38%，暫時以1.51個百分點的差距落後競爭者布萊爾(David Blair)。

喬治王子郡的民主黨籍現任郡長艾索布斯今年爭取連任，目前在提前投票和初選當天現場投票的統計結果中遙遙領先，艾索布斯是該郡首位非裔女郡長，在本次初選中也獲得包括華府市長包瑟(Muriel Bowser)、移民維權團體、華盛頓郵報等的背書。