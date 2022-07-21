助旅遊復甦 維州近30郡獲萬元資助

維州近日向近30個郡市各提供1萬元發展旅遊業。（州府旅遊部提供）

維州 近日宣布旅遊擴展資助計畫，向近30個郡市各提供1萬元，協助開發當地的新公園、徒步小徑等資源，州府在過去一年多也培訓各地政府推廣文娛設施，資助餐廳等商家創新，從而吸引更多遊客到訪維州，促進旅遊行 業和經濟恢復。

維州政府旅遊部門2019年就推出一項促進旅遊業和經濟發展的「DRIVE 2.0」計畫，但受新冠疫情 打擊，2021年州府重新制定恢復旅遊行業的策略，包括在各郡市舉辦講座、工作坊，指導政府官員和相關機構招聘人才，設計推介活動，過去一年多州府已提供逾100項與旅遊相關的市場營銷服務與培訓。

近日州府進一步向阿靈頓郡、費郡、威廉王子郡等近30個郡市提供各1萬元的資助，幫助各地政府精進旅遊發展計畫，包括推出長、短期項目，開發新的戶外活動及公園設施，設計適合不同年齡及家庭的季節性活動，擴增酒店和餐飲資源，並提供專家諮詢來挖掘各地旅遊亮點，市場調查以了解民眾的旅遊偏好和需求。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)說，民眾在疫情後對旅遊和娛樂的期待不同，許多人邊工作邊旅遊，或在旅遊中尋找搬遷地點，因此各地需要更新基礎設施，創造就業機會，通過調整稅收來提高民眾生活質量，從而刺激旅遊消費，而各郡市之間也可推展合作項目，鼓勵民眾在州內旅遊，活絡地方經濟。