滿12歲華府生 今秋返校前須打新冠疫苗

華府所有滿12歲的學生，今秋返校前須接種新冠疫苗。（華府衛生局提供）

華府 官員19日宣布，全市所有學校的12歲以上學生，在今年秋季返校前必須接種新冠疫苗 ，適用範圍包括華府公校系統(DCPS)、私立學校和教會學校等機構，此規定也是大華府地區首例。

華府市議會去年通過新規，要求所有早教及學校人員在今年3月1日接種新冠疫苗，而滿12歲的學生須在2022-2023學年開學前完成接種，或至少在9月16日前接種第一劑，避免疫情 反覆，有特殊健康需求的學生可申請豁免。

近日全美各地持續關注Omicorn變異毒株BA.4及BA.5的擴散情況，衛生學者提醒近期可能大流行，大華府疫情目前仍可控，華府也已暫停每日統計病例的工作，但為確保各學校實體課安全推進，執行新規，呼籲家長和學生謹慎防疫。

該新規屬於大華府首例，目前維州和馬州沒有相似要求，多數郡市的公校系統僅建議學生們接種；華府教育總監格蘭特(Christina Grant)表示，新規不僅為確保校園和社區環境安全，更提醒家長更新兒童各類疫苗的接種，培養孩子良好的健康意識，對公衛議題也有更深認識。

華府也擴大疫苗資源，滿四歲的兒童及家庭可到學校醫療中心接種疫苗，各校醫療中心也提供預約服務，且不限本校學生使用，華府衛生局也將從8月起增設多個移動醫療接種站(Mobile Medical Units)，包括學校附近、社區活動中心、新冠醫療資源中心等，家長可通過學校網站註冊預約。

華府學校也可通過「疫苗交換」(Vaccination Exchange)計畫向市府申請疫苗資源，更多詳情可登錄市府官網：https://bit.ly/3Pl9Ud7。