全美最嚴重 華府猴痘患者達122例

華府 現已成為全美猴痘 (monkeypox)病情最嚴重的地區，自5月以來共有122宗病例，目前無人死亡，市府加速推動猴痘疫苗 施打工作，要求接觸過患者的民眾盡快預約免費接種。

數據顯示，華府的猴痘確診人口比率為全美最高，其中96%的病例為男性，而82%為同性戀，大多數病患的年齡在30至34歲之間。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra S. Nesbitt)表示，過去四天裡曾接觸猴痘病患的民眾最好在14天內接種疫苗，市府也已加強接觸者追蹤(contact tracing)；目前華府允許特定群體預約接種，但所有民眾都可提前註冊(preregister)接種名額(市府官網https://bit.ly/3IP9OYy)，一旦有足夠疫苗資源，市府將通知民眾打針。

當前有資格接種猴痘疫苗的民眾必須是滿18歲的華府居民，優先接種對象包括同性戀者、變性人群、性工作者、有多名性伴侶，或在14天內與同性有多次性行為的民眾。

猴痘是一種潛在的嚴重病毒性疾病，密切接觸確診人群、動物或觸碰到體液，則染疫風險較高，染疫後最初感覺類似流感，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、發冷、疲憊、淋巴結腫大，此外臉部、嘴裡和其他身體部位還可能出現皮疹；有類似症狀的民眾須自主隔離，並及時聯絡家庭醫生。

內斯比表示，目前尚無針對猴痘的具體治療方法，但部分可治療天花的藥物對緩解猴痘有效，可消除皮疹並縮短發病時間。

預約接種猴痘疫苗：https://bit.ly/3INX4BA。