華府作協工坊課 韓秀分享文學寫作5必要

前排左至右：華府作協現任會長王志榮、韓秀、下屆會長姚志白。（記者王稚融╱攝影）

華府作家協會近日舉行本學年寫作工坊的最後一堂課，邀請韓秀談文學寫作與出版，本次課程也是疫情 爆發後，在馬州 僑教中心舉行的首次實體與線上同步課程。

韓秀表示，出版並非文學寫作的目的，而是文學寫作得以流傳的必經之路，她提到，出版紙本書，不僅要了解處在上游的作者、處在中游的編輯和出版社，還要掌握與下游讀者之間的有趣的關係。

關於文學寫作，韓秀總結五之必要：「讀書之必要，情感之必要，熱情與紀律之必要，選題之必要和簡潔之必要」；關於投稿、出版之前的準備工作，她強調「慎選篇名、書名；文字精準、標點正確，頁碼清析，再三認真校對、修改截稿期之前提前交稿以及與編輯溝通，有問必答」；對於文學寫作者修身養性她也給出二帖，「清心寡慾，遠離功利；勤研科學、數學、邏輯學、哲學」。

韓秀從1983年開始華文文學寫作，出版小說，散文集、書話，藝術家傳記等50本書並多次獲獎。她講述創作的來龍去脈和心路歷程，在2002至2012年疾病纏身的狀態下，仍然完成了17本著作。她提到作為文學人身分寫藝術家，投身藝術家傳記工程及藝術史需要熱情和機緣。

在寫第一本藝術家傳記「林布蘭特」時，她對林布蘭特研究了15年才開始動筆。接著「塞尚」、「米開朗基羅」、「拉斐爾」等一系列扣人心弦的藝術家傳記問世，「李奧納多．達芬奇」也交由台灣三民書局出版。

寫作工坊採小班制，最多20位學員參加，包括夏威夷和加州 的線上學員，每位都收獲良多。韓秀強調，最重要還是能坐得住，堅持寫下去。