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馬州初選今登場 州長改選受矚目

記者張筠／馬州報導
約翰金。（取自競選官網）
約翰金。（取自競選官網）

馬州初選今日登場，州長霍根(Larry Hogan)今年期滿將卸任，州長改選備受矚目，民主黨方面多達九人角逐，共和黨則有四人競選該黨州長候選人，其中多位民主黨候選人曾服務於歐巴馬政府，參選者的政見聚焦提升馬州教育、公共衛生及加強社會安全。

參加民主黨初選的州長候選人包括非營利組織的執行高管拜倫(Jon Baron)，他曾在前總統柯林頓(Bill Clinton)時期於五角大樓任職，也曾服務小布希、歐巴馬兩屆政府，拜倫致力於教育改革，重點目標為提高馬州小學一、二年級的教學輔導。

擔任馬州主計長15年的民主黨弗蘭徹(Peter Franchot)今年也積極爭取成為州長民主黨候選人，他每年負責批准數百萬元的州府合約、工程，目前擁有較高的支持度；民主黨甘斯勒(Doug Gansler)曾任八年的馬州檢察長，他的競選主張側重提升馬州打擊犯罪的能力，從而穩定經濟發展。

退休教師傑夫(Ralph Jaffe)從1992年開始有七次競選州長和州參議員的經驗，他表示實踐經驗是建立信任的根基，教職經歷能證明他願做「人民公僕」；32歲的納尹(Ashwani Jain)是今年最年輕的民主黨州長參選人，也是一名童年抗癌成功者，在歐巴馬時期推動草根抗癌運動，包括募款集資、制定政策議程，後來並積極推動能提供馬州民眾就業保障的「馬州即刻」計畫(Maryland Now Plan)。

甘斯勒。（取自競選官網）
甘斯勒。（取自競選官網）
席格爾。（取自競選官網）
席格爾。（取自競選官網）

前美國教育部長金約翰(John King)曾在聯邦政府及教育領域工作，他自認豐富經驗能讓他脫穎而出，他主張擴大馬州的學前教育，補充職業規畫和技術教育資源，提升教師薪資；另一位參選者、前美國勞工部長佩雷斯(Tom Perez)說，推動馬州教育的首要條件是確認長期有效的資金，並根據教育從業者和社區需求制定政策，同時改善日益加劇的心理健康問題。

佩雷斯。（取自競選官網）
佩雷斯。（取自競選官網）
納尹。（取自競選官網）
納尹。（取自競選官網）

曾在2018年競選馬州參議員的哲學家席格爾(Jerome Segal)今年也加入民主黨州長選舉，他是唯一具有外交政策經驗的競選者，他所創辦的「麵包與玫瑰派」(Bread and Rose party)致力迎接美國迎來「第三個時代」，主張「新社會主義形式」。

弗蘭徹。（取自競選官網）
弗蘭徹。（取自競選官網）

扶貧濟困「Robin Hood基金會」的前首席執行官摩爾(Wes Moore)的政見為「不落下任何人」，他也是一名退伍軍人，並自稱工作「以數據驅動，以心為導向」，主張在推動教育改革時重點要理解現況及其原因。

拜倫。（取自競選官網）
拜倫。（取自競選官網）

四名共和黨州長競選者包括馬州眾議員考克斯(Dan Cox)、主張將州消費稅降低2分的費爾克(Robin Ficker)、馬州前商務廳長舒爾茲(Kelly Schulz)，以及律師維諾(Joe Werner)。

摩爾。（取自競選官網）
摩爾。（取自競選官網）
傑夫。（取自競選官網）
傑夫。（取自競選官網）

馬州 教育部 民主黨

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