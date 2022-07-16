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國際鋼琴音樂賽優勝者出列 網上舉行頒獎典禮

【華盛頓訊】
第37屆國際鋼琴音樂比賽圓滿落幕，來自全美各地的50位選手在決賽中展示對中國和西洋曲目的獨特見解。（主辦方提供）
第37屆國際鋼琴音樂比賽圓滿落幕，來自全美各地的50位選手在決賽中展示對中國和西洋曲目的獨特見解。（主辦方提供）

第37屆國際鋼琴音樂比賽近日圓滿落幕，日前並在網上舉行頒獎典禮和優勝者音樂會，今年共有90位選手參賽，50人進入決賽，分別來自華府、維州馬州、賓州、北卡、麻州、紐約州、佛州等地。

該比賽按年齡分為六組，每人必須彈一首中國指定曲，以及一到三首自選西洋曲，演出者風格各異，生動、深刻詮釋中外名曲，充分展現小小音樂家實力。

獲得各組第一名的為密西根州的彭元泰、麻州的Sophia Popescu、馬州的Anna Zhou、馬州的Rhema Du、維州的程佳愛、堪薩斯州的張顗；此活動旨在推廣東西文化，聯絡並促進音樂人和作曲家的交流，並給熱愛音樂的年輕人及孩童訓練展示的機會。

比賽榮譽理事會長戈登(Stewart Gordon)表示，榮幸參加音樂盛會，也很欣喜見到在會長張黎莉30年的辛勤耕耘下，每年音樂比賽及演出的程度都更上一層，也盼望未來繼續努力，共同創作音樂。前馬州教師協會會長Ann Matteson和Constacne Fischel也鼓勵大家積極上進，在音樂世界中辛勤耕耘，開花結果。

明年比賽時間為6月22日至25日，詳情可聯絡[email protected]，或登錄官網www.musicalartsinternational.org/IYAPC。

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