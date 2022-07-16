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華府公校學生流失 估2026年少6000人

記者張筠／華盛頓報導
疫後由於民眾搬遷、家教盛行、生育率降低等原因，華府公校預計到2026年將減少6000名學生。（華府公校提供）
疫後由於民眾搬遷、家教盛行、生育率降低等原因，華府公校預計到2026年將減少6000名學生。（華府公校提供）

新冠疫情華府公校系統(DCPS)的學生不斷減少，近日獨立研究機構「華府政策中心」(DC Policy Center)發布的報告指出，華府公校註冊學生在疫情發生的一年並無明顯變化，但疫後由於民眾搬遷、家庭學校(home school)盛行、生育率降低等原因，預計2026年該學區將減少6000名學生。

該報告顯示，2007-2008學年以及2019-2020學年，華府公校學前班至12年級的學生增加了1萬9177人，平均每年增加近1600人，但2020-2021學年至2021-2022學年中，學生增長明顯趨緩，平均一年只增加29名學生。

數據顯示，目前華府共有8萬7000名學生，預計到2026年會減至8萬1000名，主要原因包括疫情後許多家長轉向家庭學校，因擔心學生到校染疫風險高，或擔憂教師不足而導致的教學質量下降，接送學生的壓力與上班無法平衡，還有部分家長表示社會問題嚴重，校園暴力、種族歧視等問題讓他們不放心送孩子上學。

此外生育率下降也是學生減少的主因，根據華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)的報告，華府生育率從2016年開始每年降低2.3%；許多家庭也因教育成本過高而選擇跳過學前班(pre-K)。

雖然部分因疫情輟學的學生未來可能返回，但「華府政策中心」的報告指出，若註冊學生持續減少，市府和公校系統將須重整教育資源，包括教師薪資、課程設計、校車司機和餐飲人員等崗位的調配等，因此2022-2023學年的學生註冊情況非常關鍵。

華府 疫情 公校

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