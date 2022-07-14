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拖欠罰單仍可更新駕照 華府市議會過關 待市長拍板

記者張筠／華盛頓報導
華府現行規定禁止有拖欠交通罰單的民眾更新駕照，市議會近日通過終止該限令的提案。（記者張筠／攝影）
華府現行規定禁止有拖欠交通罰單的民眾更新駕照，市議會近日通過終止該限令的提案。（記者張筠／攝影）

華府禁止拖欠交通罰單的民眾更新駕照的規定將告終，市議會因考慮許多民眾無駕照就沒法獲得收入來源，既影響民眾基本生活，也無力補繳罰單，因此近日通過提案將上述限令終止，新法將等待市長簽署後實施。

支持終止該限令的華府官員表示，雖然原來的規定旨在規範道路安全，讓多次違規的駕駛員在繳清罰單、接受培訓後才可更新駕照，重新上路，但許多民眾拖欠罰單是因經濟狀況不佳，多從事低收入工作，包括很多需要駕照才能去工作或維持生活，一旦不讓他們更新駕照相當於阻斷他們的經濟來源，也無法接送孩子上下學，或完成日常生活事務。

華府市議員麥可杜菲(Kenyan R. McDuffie)等支持終止該限令的官員表示，許多拖欠罰單的民眾住在資源較缺乏的社區，治安和交通狀況較差，當地交通攝像頭較多，民眾被拍到闖紅燈和超速的概率也較大，很容易吃罰單，長期未繳罰款導致費用不斷疊加，處境更糟，原限令對他們本就不公平。

市議員艾倫(Charles Allen)、瑪麗切爾(Mary Cheh)、亨德森(Christina Henderson)、賓托(Brooke Pinto)則不認同這種說法，瑪麗切爾說，終止該限令相當於告訴民眾「可以闖紅燈、超速」，恐怕會傳遞錯誤信息，導致交通違規行為更多。

對此市議員爭論不休，最終該提案在市議會表決通過，目前已送交遞交市長包瑟(Muriel Bowser)等待簽署；有官員也提出，華府應該學習其他郡市推出替代方案，例如通過駕照的扣分制度來限制違規民眾駕駛，同時也催促民眾繳納罰單。

此外華府警方不像其他地區一樣會在道路上抓捕超速行為，與超速相關的執法都通過測速照相機來完成，這就導致很多民眾不知道自己何時超速，也容易忘記繳納罰款，導致拖欠。

華府市議員喬治(Janeese Lewis George)表示，現行規定可能對低收入民眾更不公平，市府也應考慮如何更好的規範經濟條件較好民眾的駕駛行為，「很多人繳完罰單重蹈覆徹，同樣威脅道路安全。」

駕照 華府 低收入

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