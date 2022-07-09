華府衛生局主任內斯比 月底離職

華府 衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)近日宣布辭職，7月底將離任另尋職場發展，她在過去兩年帶領華府的抗疫表現總體獲得好評，華府也是全美防疫效果較好的地區之一。

內斯比在華府衛生機構工作逾七年，過去兩年半對抗新冠疫情 的表現可圈可點，不過她的離職也正逢全美許多地區衛生官員辭職的浪潮，包括馬州蒙郡衛生官蓋里斯(Travis Gayles)2021年8月的離任，各地衛生官員普遍在疫情期間面臨政策制定的難題，還有人遭到種族歧視，收到威脅短信和言語攻擊等，而州、郡政府的立場分歧也導致衛生官員面臨更大壓力，因此不少人選擇離開。

內斯比的辭職主要是為「在政府機構外探索新的就業機會」，「在政府內部會有特定的工作方式，我希望通過一個不同的角度來探索醫療和公衛領域的工作」，不過她也曾在一篇關於新冠疫情的報告中提及醫療從業者在近兩年身心俱疲(burnout)，因此外界也有猜測她的離職與此相關。

內斯比帶領華府的抗疫表現在全國排名排前，不過她推動的政策也曾被市民批評，包括過於嚴格的口罩 規定，延長室內口罩令也遭商家們的反對，衛生局也曾因未及時統計新冠病例、更新網站資訊而被批工作效率低。

內斯比的辭職正逢大華府猴痘疫情加劇階段，市府正在加速疫苗供應，而華府公校也在推動從新冠疫情中恢復的各項工作；包瑟評價內斯比「對服務他人、建設健康社區充滿熱情。」預計未來幾天市府將宣布代理的衛生局主任。