我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

華府佛光會公益健行 逾百人參與

【華盛頓訊】
華府協會近日舉行8公里健行活動，逾百人參加，年齡從4歲到86歲不等。（主辦方提供）
華府協會近日舉行8公里健行活動，逾百人參加，年齡從4歲到86歲不等。（主辦方提供）

國際佛光會世界總會及綠色公益基金會為提升大眾環保意識，推出「全球蔬公益健行(VEGRUN)」活動，華府協會近日在維州Burke Lake公園響應舉行8公里健行活動，逾百人參加，年紀最大的有86歲，最小4歲。

華府協會輔導法師妙舟說，平時跑步、健走只為了身體健康，參加VEGRUN活動，多了一份環保意識，在平日用水、用電等日常小事上，就會多一份用心。除環保外，更重要的是「心靈環保」，透過落實「做好事、說好話、存好心」除掉內心的貪瞋癡，個人的心清淨，就更會想到大眾需求，也更容易做到環保。

VEGRUN 活動持續至7月16日。民眾可上網報名參與，用任何一種運動APP計算每日所走里程數，截圖上傳至VEGRUN官網即可。報名網址https://ipuregreen.org/vegrun/ ，「機關團體」請填寫「BLIADC」或「華府協會」。VEGRUN主辦單位會將所有屬於BLIADC的里程加總，華府協會將「每公里捐0.1元」給蒙郡的貧戶中心(MCCH)，幫助他們配眼鏡及眼睛檢查。

華府協會將在8月9日和10日舉行6至9歲的「三好兒童夏令營」，培訓孩子建立良好生活習慣和品德，報名截至7月15日。

該協會現也收集清潔用品救濟物資，捐給蒙郡庇護中心，有意捐贈者可在7月20日前，每周二至周五上午11時至下午4時間，周六、日上午11時至下午5時間，送到華府協會。

華府 維州 庇護

上一則

休士頓台師大校友會 百年校慶聚會

下一則

墨菲簽署多項法令 新州成墮胎庇護州

延伸閱讀

華府、馬州郵差遭劫 2天6起 懸賞5萬追兇

華府、馬州郵差遭劫 2天6起 懸賞5萬追兇
國慶長周末 華府街頭增派警力

國慶長周末 華府街頭增派警力
4男狀告華府 地鐵禁止攜槍違憲

4男狀告華府 地鐵禁止攜槍違憲
華府作協雲端講座 陳乙緁談莒哈絲

華府作協雲端講座 陳乙緁談莒哈絲
華府最低時薪 今起調漲

華府最低時薪 今起調漲

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯，並要脅兒子協助搬運屍體（KPRC ／休士頓警局）

休士頓婦殺親妹 逼13歲兒抬屍助焚

2022-06-29 18:28
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
芝加哥前11區區長唐信因逃稅及對監管機關說謊被判處4個月徒刑。( 本報檔案照片)

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

2022-07-06 14:51

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎