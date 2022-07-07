華府佛光會公益健行 逾百人參與

華府協會近日舉行8公里健行活動，逾百人參加，年齡從4歲到86歲不等。（主辦方提供）

國際佛光會世界總會及綠色公益基金會為提升大眾環保意識，推出「全球蔬公益健行(VEGRUN)」活動，華府 協會近日在維州 Burke Lake公園響應舉行8公里健行活動，逾百人參加，年紀最大的有86歲，最小4歲。

華府協會輔導法師妙舟說，平時跑步、健走只為了身體健康，參加VEGRUN活動，多了一份環保意識，在平日用水、用電等日常小事上，就會多一份用心。除環保外，更重要的是「心靈環保」，透過落實「做好事、說好話、存好心」除掉內心的貪瞋癡，個人的心清淨，就更會想到大眾需求，也更容易做到環保。

VEGRUN 活動持續至7月16日。民眾可上網報名參與，用任何一種運動APP計算每日所走里程數，截圖上傳至VEGRUN官網即可。報名網址https://ipuregreen.org/vegrun/ ，「機關團體」請填寫「BLIADC」或「華府協會」。VEGRUN主辦單位會將所有屬於BLIADC的里程加總，華府協會將「每公里捐0.1元」給蒙郡的貧戶中心(MCCH)，幫助他們配眼鏡及眼睛檢查。

華府協會將在8月9日和10日舉行6至9歲的「三好兒童夏令營」，培訓孩子建立良好生活習慣和品德，報名截至7月15日。

該協會現也收集清潔用品救濟物資，捐給蒙郡庇護 中心，有意捐贈者可在7月20日前，每周二至周五上午11時至下午4時間，周六、日上午11時至下午5時間，送到華府協會。