華府初選投票率近31% 創12年新高

今年華府初選的投票率創十多年來的新高，將近31%。（記者張筠╱攝影）

華府 初選開票 工作28日基本結束，雖然選舉結果已經明確，不過部分候選人間的得票差距，隨票數統計推進逐漸縮小；地方官員表示，今年的華府初選投票 率將近31%，創下從2010年以來的新高。

華府今年改選市長、檢察長、多區市議員以及代表華府的國會議員等，華府選舉委員會(Board of Elections)在21日初選日當天統計了逾9萬1000張選票，包括提前送達的郵寄投票(mail ballots)和當天各投票站收到的實體選票(in-person votes)，選舉日當天，各投票站和選舉委員會又收到三萬多張選票。

經數日統計，華府選舉委員會截至27日共統計了12萬9104張選票，仍有少部分選票28日寄達；根據華府法律，郵寄選票的郵戳只要在選舉日當天及以前，皆為有效選票，因此部分選票可能在選舉後七天才會送抵。

截至27日的統計，今年華府初選投票率將近31%，比2010年以來的任何初選都高，包括選民投票較積極的2018年的投票率，也僅為18.6%。

選票統計工作的推進雖未影響選舉結果，但部分候選人之間的差距縮小，市長競選中，初選勝利的現任市長包瑟(Muriel Bowser)原領先競爭者羅伯特．懷特(Robert White)近11個百分點，包瑟因此自稱取得「決定性勝利」，但27日兩人差距縮小為8.5個百分點。

市議員競爭中，門德爾松(Phil Mendelson)原也領先競爭者帕爾默(Erin Palmer)10個百分點，票數統計接近尾聲時，兩人差距不到7個百分點；門德爾松在2018年時以27個百分點擊敗對手拉澤爾(Ed Lazere)，但今年卻被首次競選市議員的帕爾默緊追，帕爾默表示「雖敗猶榮」，說明民眾認為政府內部需要更多元聲音。

華府選舉委員會的數據顯示，最支持包瑟的是第三區選民，她在Anacostia River以東的非裔社區得票率也較高，競爭者羅伯特．懷特的支持者為年輕選民，集中在第四、五、六區。