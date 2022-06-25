華府海外青年志工新生訓練營 參與踴躍

今年共85名14歲以上青少年參加海外青年志工新生訓練營，參與人數歷屆新高。（記者王稚融╱攝影）

2022年度華府 地區海外青年志工(FASCA)近日在華府舉行新生訓練營，以「服務、文化、領導、傳承」為主軸，期望培育青少年具備台美文化並蓄的內涵與領導能力，此外，也藉著趣味問答幫助青少年了解台灣；今年14歲以上青少年共85人報名參加，為該營隊開辦以來最多人參與的一次。

海外青年志工(FASCA)的前身是成立於2012年的大華府地區青年文化大使協會，主要由光啟與華府中文學校及台灣學校的教師策畫教學，十年來培訓500位以上的台僑二代及美國家庭領養的亞裔 小朋友。華府僑教中心主任郭大文表示，認同自己傳統文化的小朋友能展現自信，不會迷失在族裔大熔爐中。

今年參與學生來自馬州 、維州、德拉瓦州、賓州等地，師資包括六位學有專精的老師、三位民俗舞蹈助教，還有多名前期FASCA輔導成員，陣容堅強。

訓練營課程除加強領導力、專案計畫與執行活動的能力培養外，第一天重點以趣味問答形式，讓年輕學員進一步認識台灣，主題包括台灣黑熊、福爾摩沙、中元節、中秋節、兒童節的由來，還有認識台灣知名人物，此外也介紹各類台灣小吃，並分享在台灣的生活常識，如垃圾車的音樂、台北到高雄高鐵車程，最普遍的姓是陳等。

去年FASCA在大華府共舉辦45個主題活動，訓練營在第二天的活動，邀請其中十個團隊的執行小組長與新學員分享心得，包括珍珠奶茶節 、萬聖節、華府櫻花季等，學員們學習如何規畫活動，改進方案，腦力激盪，碰撞新創意。