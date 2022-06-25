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喬治城甜品遊登場 體驗24家特色店

記者張筠／華盛頓報導
華府「喬治城甜品遊」(Georgetown Sweets Tour)今日登場，參與民眾每人可獲一個甜品禮盒，在探索各商家時收集美食甜點。（取自活動官網）
華府「喬治城甜品遊」(Georgetown Sweets Tour)今日登場，參與民眾每人可獲一個甜品禮盒，在探索各商家時收集美食甜點。（取自活動官網）

華府「喬治城商業區甜品遊」(Georgetown Sweets Tour)今(25)日登場，當地12家特色但小眾的甜品店精心準備美食甜點，手工餅乾、紙杯蛋糕、冰淇淋、咖啡、精緻馬卡龍等，此外，還有12家零售商店推出促銷活動，帶領民眾探索華府商業與歷史結合的獨特地區。

喬治城商業執行主任尚克(Rachel Shank)說，此活動可謂喬治城「最甜蜜的旅行」，每位參加者將獲得一個精緻的甜點禮盒及一份甜品遊的地圖，憑地圖可到參與活動的商家領取甜品並參觀，聽業主們的經營故事，也可觀看製作甜點的部分流程。

旅行起點為Wisconsin大道與P街交匯處的Chase銀行，參與者可在中午12時至下午3時到此領取禮盒及地圖，接著自由探索，參與活動的12家甜品店包括巧克力手指餅乾店Green Almond Pantry、糕點小舖Tuchernuck、提供中式和日式茶飲的Ching Ching Cha等。

尚克表示，多數甜品店也與其他藝術、生活服務等零售商合作，包括匯聚本地藝術作品的Shop Made in DC、護膚品店Take Care、法國藝廊L’Enfant Gallery、文具及手工卡片店Paper & Tea、最古老的小店The Phoenix等，帶領民眾從甜品、藝術、生活等角度，深入探索喬治城，放慢腳步體驗華府歷史悠久且商業繁華的地區。

喬治城標誌性的咖啡廳Cafe Georgetown也在此遊行活動中推出促銷，該店主打的「自定義拉花」咖啡打85折，店員會根據每位顧客喜歡的圖片，甚至自己的照片來製作拉花，參與「甜品遊」的民眾另外還可獲得一杯免費咖啡。活動詳情：https://bit.ly/3NifLxV。

咖啡 華府 零售商

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