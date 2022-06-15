班克斯藝術展 6月23日起亮相華府華埠

班克斯以獨特的諷刺、黑色幽默藝術風格著稱，他鮮少辦個人展，但作品仍讓世界矚目。（取自展覽官網）

華府華埠 許多商家在新冠疫情期間熄燈或搬遷，原來的大型購物中心Gallery Place如今轉型為藝術空間，近日推出沉浸式「班克斯藝術展」(The Art of Banksy)，收藏了價值3500萬元的班克斯藝術真品，展覽23日起向公眾開放。

班克斯是一位匿名的英國塗鴉藝術家，他的作品常具諷刺意味，富有濃厚的政治風格，也不乏警世內容和黑色幽默，許多藝術愛好者會效仿他用藝術發表社會評論；華府的「班克斯藝術展」將展示他的許多版畫、雕塑 等特殊及限量的逾100件作品。

該展覽是繼梵谷特展後，在華府登場的最新沉浸式展覽，班克斯展覽已走遍波士頓、明尼拿波利斯、鳳凰城、底特律等八個城市，他是一名反資本主義者，也不允許未經授權的個人或機構利用他的作品營利，他也鮮少舉行個人展，因此全美各大城市只要推出班克斯展，就會吸引眾多關注。

華府「班克斯藝術展」策展人羅斯(Corey Ross)表示，如果班克斯親自辦展，絕對會讓世界矚目，但很遺憾他不愛辦展；雖然本次華府展覽沒有壯觀的壁畫或由大型媒體裝置呈現，但展品數量之多、規模之大仍會給民眾帶來獨特體驗，也讓民眾了解「班克斯精神」。

值得一提的是，班克斯本人對各種關於他作品的展覽和藝術活動不以為意，他曾在個人網站Pest Control上發文澄清，「近期這些展覽都與班克斯本人無關，也不是班克斯親自舉辦的活動，因此如果你們觀賞後大失所望，千萬不要來找班克斯索回票價。」

華府「班克斯藝術展」具體地址為華埠709 Seventh St. NW，詳情及訂票：https://bit.ly/3QlGBrS。