諸惡莫做，眾善奉行(2) 摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

現在給大家講講“懺悔”二字。為什麼要讓大家懺悔？為什麼懺悔後有消除孽障的效果？以前在電臺裡常講，如果要想消除孽障，首先是要念經啟動讓其變成靈性，然後念“小房子”超度。但是，如果平時沒有做功課，只念《禮佛大懺悔文》是沒有效果的，一定要以《大悲咒》和《心經》作為基礎。在持誦《禮佛大懺悔文》前必須要先求大慈大悲觀世音菩薩保佑我×××，幫助我×××懺悔消除過去生活中所造的孽障或消除我身體某個病痛部位的孽障。《禮佛大懺悔文》念完了就是功德，用這一功德來消除小孽障。如果，把孽障啟動變成靈性，是因為孽障太深太大，念完《禮佛大懺悔文》還是消不掉，並會啟動，所以要念“小房子”超度，這個過程就要受痛苦的，觀世音菩薩慈悲，不讓我們受痛苦，教我們念《禮佛大懺悔文》在小孽障沒有變成靈性之前消除掉。這部經文非常好可以接天地之靈氣。

我們真的很幸運，隨時都能得到菩薩的庇佑。大家都知道我們東方台觀音堂的菩薩非常靈，每天都有許多回饋回來的資訊，讓人真的是感到好興奮，好開心。但是，接下來我想到的事卻是很痛苦的，因為很多人至今還不信，還很迷茫，有些人還以為自己是“正道”，我很可憐他們。很多人和你們一樣，過去到處在找，想找一個正確的法門來讓自己修得好。但是，如果天時、地利、人和，機緣未熟，時間未到你就是找不到。舉個例子：過去生肺癌沒有藥治療，其實是沒有好的方法來解決這一問題，並不等於過去沒有治病的藥物存在。然而隨著時間的推移，科學的發展，治癌的藥物研究出來了。為什麼現在的肺癌就能控制？為什麼過去得了肺癌就是不治之症呢？這就叫機會、機緣。

“悔”就是改以往的修為。“懺悔”可以消除身上過去世中所造的惡業。“懺悔”就是把自己以前所造的一切罪說出來（西方許多宗教是讓自己給牧師告罪）。我們都是人不是神，都會有許多隱私 ，有想法可以跟菩薩講。但是要記住一定要講出來，不講出來是不對的，講有幾種方法，一種是用心講，一種是用嘴巴講，還有一種方法是用心和嘴巴一起講，這樣效果最好。

有兩種，一種是事懺，一種是理懺。事懺，是先把自己洗乾淨，然後到菩薩面前，誠心懺悔。把自己所要懺悔的心和事都講出來給菩薩聽，猶如自己從裡到外都在懺悔。事懺，其實就是一個物質的變化，用一種表面的形式來懺悔。理懺，是從心裡懺悔。觀想《心經》裡的一句話：“照見五蘊皆空”。五蘊就是色，受，想，行，識。把這五蘊從心裡全都照空，空了就自然沒有罪了。“照見五蘊皆空”首先觀想自己，照空自己，要從心裡排除惡業，我的心在過去生，過去世現在全部都照空了，已經沒有孽障在這個人間，這就是理懺。

五蘊皆空是要從心裡完全挖空，從心裡戰勝自身的惡魔，從心裡戰勝自身的孽障，這是多麼高尚的懺悔法。從理上解脫了，心自然就解脫了。反之，如果心隨境轉，人就很痛苦。所以，要學會以不變應萬變。其實，就是一個理念，不論外界如何變化，自己不要變。

一位高僧說過：一個手掌，手指就是法門，分出去了還得回來。即萬教歸一。你們要學智慧語言。如果一個人被境所轉，就會痛苦不已，這痛苦是自己造成的，由於信念不夠堅定造成的。一切孽障和災禍均是從妄想生出來的，有癡心就會有妄想，妄想會造成很多錯誤，會造成很多孽障，妄想是萬惡之源。大家一定要明白，不能靠妄想解決問題，妄想只會造業作惡。

“念佛一聲能滅八十億劫生死重罪”。我問你們為什麼念佛一聲就可以滅八十億劫生死重罪？告訴你們念的是心，真心，是心裡想念什麼。譬如：今天造了孽，念《禮佛大懺悔文》，用真心來懺悔，就可以消除。如果你殺死了一個小動物，只要用心念《往生咒》送給它，超度它，就可以滅你的罪。

是一個心念，至於內容是另一回事。但是不要以為在菩薩面前我一念就可以滅八十億劫重罪。師父是用佛法的理論教授大家理解人間的問題，要用心體悟，從心裡明白，對宇宙人生正確的看法和想法。

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