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疫後車流回升 大華府通勤壓力增

記者張筠╱華盛頓報導
疫後的混合辦公方式促成新的通勤生態，大華府晨間交通最遭的是周三，晚間為周四和周五。（記者張筠╱攝影）
疫後的混合辦公方式促成新的通勤生態，大華府晨間交通最遭的是周三，晚間為周四和周五。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情雖有起伏但已基本控制，大華府各項經濟活動持續恢復，民眾也陸續重返辦公大樓實體工作，近來夏天旅遊旺季開始，交通路況逐漸回到疫前狀態，調查顯示，大華府晨間通勤最令人頭疼的是周三，而晚間高峰則在周四和周五。

維州運輸廳(VDOT)近期統計了每周每車在北維州州際公路特定路段平均花費的時間，結果發現上午通勤最耗時的是周三，其次是周二，晚間通勤最難的是周四和周五，其次是周三。

大華府都會政府委員會的數據規畫和研究項目主任迦南(Tim Canan)說，周一和周五上午是最少人通勤的時段，很多人可能尚未從長周末度假返回，或上班族選擇遠程辦公，不用出行，而周四和周五晚間通勤也令人頭疼，一方面是上班族返家，另一方面是許多人提前啟動周末計畫。

近日大華府路上車輛明顯增多，下午至晚間的車流量比上午更大，「多數商場接近中午才開門，除消費習慣的影響，疫情後的混合辦公模式也讓更多民眾擁有自由的下午時光，可以出門採購或在本地進行娛樂活動。」

數據顯示，維州車流量恢復最快的地區包括勞登郡(Loudoun)、威廉王子郡(Prince William)、以及通往馬州費雷德瑞克郡(Frederick)的環帶公路；迦南表示，馬州和華府也有與維州類似的狀況，住宅區和辦公區之間的車流量近幾個月驟增。

迦南表示，各地政府仍在為「新常態」(new normal)規畫道路並優化基礎設施，「疫後民眾的工作和生活狀態變化太快，本月情況和上個月相差很多，而下個月又會有很多新現象。」提供靈活的交通服務便成為各地政府的工作重點。

華府 維州 疫情

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