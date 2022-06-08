希望中校教學研討 交流網課體驗

宋新春。（主辦方提供）

【華盛頓訊】希望中文學校近日舉行第四場教學經驗交流會，邀請不同教齡老師分享近三年的網課教學體驗和方法。

蓋城校區的宋新春擔任學前班中文教師近30年，她說，教書需有愛心、耐心和激情，保持良好的師生關係，隨時利用課堂時間了解學生想法，鼓勵他們表達分享，自然的把所學拼音和詞語穿插其中。

其次要定好班規，寓教於樂，製作字卡、利用網路的兒童中文歌和遊戲，讓學生動手動腦，利用教具調動孩子們的五官，培養聽說讀寫的好習慣。她也編繞口令幫助學生記憶，增加課堂趣味性。

馬大校區的羅一寧對青少年中文教育 有豐富經驗，圍繞教學大綱完成教學任務，鼓勵學生在課上輪流讀課文，此外她也常讓學生練習用中文分享課外活動經驗，訓練口語能力。當 羅一寧。（主辦方提供） 學生因參加比賽、旅遊、展覽或生病不能來上課時，羅一寧會給他們適當的補課和補測機會，鼓勵他們完成作業，不耽誤中文學習。