華府育兒資金 助女性重返職場

華府啟動3200萬元的「重返工作育兒資金」，推動育兒機構全面恢復，擴充可負擔的育兒服務，讓更多女性重返職場。（市府提供）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)7日宣布啟動3200萬元的「重返工作育兒資金」(Back-to-Work Child Care Grant)，支持育兒機構全面恢復運營，並擴充可負擔的育兒服務，分擔家長經濟壓力，尤其是減輕女性生活負擔，協助她們重返職場，促進經濟恢復。

包瑟表示，華府眾多女性在疫情 後被迫居家養育兒童，其中多數人因無法兼顧工作最終選擇辭職，如今雖然多數行業重啟，大量女性仍被養兒育女的壓力困住，無法重新上班，導致就業市場活力下降，很多行業也一直出現職缺。

為解決此困境，包瑟政府通過拓展優質且可負擔的育兒服務來協助女性，特別是少數族裔女性的生活及家庭負擔，市府表示，將撥款3200萬元，推動所有育兒機構恢復到疫情前的經營水平，並增加低收入 社區的育兒服務，提升服務質量，增加育兒人員。

目前華府已有九成的育兒機構重開，且服務時間比疫情前更長，但多數機構仍面臨供大於求的窘境，許多家長因無法負擔高昂費用，或擔心孩子生活的環境不夠衛生，因此不願將孩子送到專業機構，育兒機構的整體註冊人數因此遠低於疫情之前。

市長辦公室表示，該資助項目將重點讓育兒服務變得更能負擔得起，且確保安全衛生，重建育兒機構與家長之間的信任；根據市府計畫，該項目將分三年完成，第一年提供790萬元資金，第二、三年分別投資1580萬元和830萬元。此資金補助的詳情稍後將於市府官網公布：https://bit.ly/3xcUjEx。