蒙郡華裔家長會 推保險索賠等多項講座

蒙郡華裔 家長會(CAPA-MC)6月推出多項活動。

3日晚8時將邀請蒙郡華裔家長會創始會員和理事鐘家鈺帶來「維權索賠中如何收集證據：以車禍處理為例」線上講作座。他長期為華人 社區建設出力，是維權組織Association for Fairness的創始人及首任會長，領導起訴蒙郡公校系統歧視亞裔學生，也是全美聲援紐約警官梁彼得集會的大華府地區組織者。鐘家鈺是一名法學博士，擁有各類保險索賠的經驗。講座Zoom ID：91924849263，密碼：319498。

6日晚7時30分至9時，將在美京華人活動中心藝廊(CCACC Art Gallery)舉行蒙郡郡長候選人社區見面會，邀請郡長候選人與華裔面對面聽取訴求，會前提供晚餐，註冊：https://bit.ly/3m4hR9r。活動地址： 9318 Gaither Rd, Suite 215, Gaithersburg, MD 20878。

12日下午4時至5時30分，將舉行「點燃孩子的學習熱情」線上講座，邀請從事教育 工作20多年的教授梁Lily分享教育界的最新研究成果，以及教學、育兒經驗，幫助家長們理解影響孩子內在力量的因素，讓孩子在求學中更主動。講座Zoom ID：88298837377，密碼：554454。