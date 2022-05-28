我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

TJ高中新制招生第2年 亞裔生占6成 西語裔8%占比降

記者張筠／維州報導
TJ高中新招生制度仍具爭議，不過2026屆新生中，亞裔占六成，比去年有回升。（記者張筠╱攝影）
TJ高中新招生制度仍具爭議，不過2026屆新生中，亞裔占六成，比去年有回升。（記者張筠╱攝影）

全美著名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)近日結束2026屆新生的招生工作，根據該校公布的學生數據，550名新生中約有60%為亞裔，比去年的五成有所回升，相對西語裔(8%)占比下降，白人(21%)和非裔(6%)的比率則變動不大。

這是TJ高中以新標準錄取的第二屆新生，雖然亞裔社區與費郡公校(FCPS)教委針對新錄取制度的法律之戰尚未平息，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)也表示新招生標準沒有保持族裔中立，但上訴法院表示，若在招生進行到一半時終止或更改制度，可能打亂招生秩序，甚至影響教學，因此允許TJ高中暫以新標準完成2026屆(2022年秋季入學)的招生。

TJ高中25日公布新生數據，今年共有2544名學生競爭550個名額，約六成為亞裔，比去年有所增加，招生改革前，亞裔學生占七成，2021年第一次以新標準招生，亞裔占比降至54%，而今年回升至六成。

相應的，西語裔學生的占比較去年略有下降，非裔和白人比例基本沒變，而今年新生中低收入家庭的學生約有33%，比去年的25%有明顯上升，若按性別畫分，女生(51%)略比男生多一點。

今年申請TJ高中的學生平均GPA為3.8，被錄取的學生平均GPA達3.95；申請學生來自北維州各郡市，包括費郡、阿靈頓郡、勞登郡、威廉王子郡、費爾法克斯市、福斯教堂市等。

費郡公校發言人莫爾特(Julie Moult)說，2026屆新生的組成，顯示新招生方式能為學生創建一個更多元的環境，基於成績和族裔中立的原則來錄取，可望持續消除TJ高中此前面臨的障礙。

根據TJ高中的數據，在錄取制度改革前五年，亞裔學生占比維持在65%至75%，白人17%至22%，西語裔1%至5%，非裔為1%至2%；根據費郡政府數據，2020年費郡人口有一半為白人，亞裔有20%，西語裔和非裔分別有17%和10%，因此費郡公校官員推動招生改革，主要希望創造更公平的教學環境，讓不同族裔和社區享有平等的教育資源。

招生 亞裔 非裔

上一則

新州「休閒大麻」開賣 12家店月賺近2500萬元

下一則

芝染疫升至高風險 強烈建議戴口罩 盡快打補強針

延伸閱讀

紐約市公校及周邊再有學生攜槍 一日三起 均配子彈

紐約市公校及周邊再有學生攜槍 一日三起 均配子彈
紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮
維州勞郡公校族裔歧視案 3月新高40起

維州勞郡公校族裔歧視案 3月新高40起
大華府公校增警力 讓師生安心上課

大華府公校增警力 讓師生安心上課

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅