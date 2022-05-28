TJ高中新制招生第2年 亞裔生占6成 西語裔8%占比降

TJ高中新招生制度仍具爭議，不過2026屆新生中，亞裔占六成，比去年有回升。（記者張筠╱攝影）

全美著名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)近日結束2026屆新生的招生 工作，根據該校公布的學生數據，550名新生中約有60%為亞裔 ，比去年的五成有所回升，相對西語裔(8%)占比下降，白人(21%)和非裔 (6%)的比率則變動不大。

這是TJ高中以新標準錄取的第二屆新生，雖然亞裔社區與費郡公校(FCPS)教委針對新錄取制度的法律之戰尚未平息，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)也表示新招生標準沒有保持族裔中立，但上訴法院表示，若在招生進行到一半時終止或更改制度，可能打亂招生秩序，甚至影響教學，因此允許TJ高中暫以新標準完成2026屆(2022年秋季入學)的招生。

TJ高中25日公布新生數據，今年共有2544名學生競爭550個名額，約六成為亞裔，比去年有所增加，招生改革前，亞裔學生占七成，2021年第一次以新標準招生，亞裔占比降至54%，而今年回升至六成。

相應的，西語裔學生的占比較去年略有下降，非裔和白人比例基本沒變，而今年新生中低收入家庭的學生約有33%，比去年的25%有明顯上升，若按性別畫分，女生(51%)略比男生多一點。

今年申請TJ高中的學生平均GPA為3.8，被錄取的學生平均GPA達3.95；申請學生來自北維州各郡市，包括費郡、阿靈頓郡、勞登郡、威廉王子郡、費爾法克斯市、福斯教堂市等。

費郡公校發言人莫爾特(Julie Moult)說，2026屆新生的組成，顯示新招生方式能為學生創建一個更多元的環境，基於成績和族裔中立的原則來錄取，可望持續消除TJ高中此前面臨的障礙。

根據TJ高中的數據，在錄取制度改革前五年，亞裔學生占比維持在65%至75%，白人17%至22%，西語裔1%至5%，非裔為1%至2%；根據費郡政府數據，2020年費郡人口有一半為白人，亞裔有20%，西語裔和非裔分別有17%和10%，因此費郡公校官員推動招生改革，主要希望創造更公平的教學環境，讓不同族裔和社區享有平等的教育資源。