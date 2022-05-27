猴痘疑維州現蹤 患者曾赴非洲旅遊

維州 26日發現首例疑似「猴痘 」(monkeypox)病例，維州衛生廳表示，該病例是北維州居民，她近期曾到非洲旅行，旅行期間沒有出現症狀，現已居家隔離，無需住院；猴痘在美國仍較罕見，若感染可能出現發燒、頭痛、肌肉 痠痛等症狀。

維州衛生廳26日已將該病例樣本送交聯邦疾病防治中心(CDC)檢測，衛生官員表示，這名北維州女子近期從非洲旅行回美，旅行期間沒有症狀，目前也不用住院治療，但已在家隔離，維州衛生專員葛林(Colin M. Greene)說，，目前維州沒有其他病例。

葛林說，猴痘雖然少見，這是一種潛在的嚴重病毒性疾病，若密切接觸染疫的人或動物，或觸碰到體液，則可能被傳染，不過目前尚不清楚該病毒在普通人群中的傳播情況，據現有信息，猴痘對公眾的風險仍較低；維州衛生廳已在監測這名病例密切接觸對象的健康狀況。

維州衛生廳表示，猴痘的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲憊、淋巴結腫大等，染疫7到14天後可能會出現皮疹，通常從臉部開始，而後擴散到身體其他部位，多數人的皮疹可能在2到4周後退去，但嚴重者可能惡化甚至死亡，而治療方法與一般的病毒性疾病一樣，以護理和緩解症狀為主。

維州衛生廳提醒，民眾若出現疑似猴痘的症狀，應盡快聯絡醫生，尤其是近期曾到非洲中部、西部、歐洲部分地區旅行的民眾要格外注意，曾密切接觸猴痘病例的民眾也要及時隔離觀察。

世界衛生組織(WHO)近期在多國發現猴痘病例，美國總統拜登也呼籲民眾謹慎對待，他表示，猴痘病毒若持續擴散恐將引發嚴重後果，聯邦政府也在推動能對抗猴痘的疫苗研發。