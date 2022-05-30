波特那&蘇爾律師事務所談「關於摩托車事故令人震驚的事實」

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暑假和溫暖的天氣來了，這意味著一件事：摩托車季節。對許多人來說，摩托車是一種對現實的逃避，是自由和興奮的象徵。雖然負責任的摩托車駕駛很有趣，但我們需要解決一個關於摩托車事故的不幸和令人震驚的事實。

不成比例的影響

摩托車本質上比汽車 更危險，這已不是什麼秘密，但即使是經驗豐富的摩托車駕駛者也可能沒有意識到問題的嚴重性。在美國，摩托車佔所有註冊車輛的比例不到4%(不到25分之一)。不幸的是，摩托車涉及全國約10%的車禍 和15%的汽車死亡事故(八分之一)。

據估計，普通摩托車駕駛者發生車禍的可能性是普通汽車駕駛者的25倍。對於新獲得執照的摩托車駕駛者來說，這甚至更糟，他們發生車禍的可能性是有經驗的駕駛者的4倍。新手駕駛者獲得摩托車執照的風險比獲得標准駕駛執照的風險高近100倍。

經驗和魯莽

儘管新獲得執照的駕駛者比普通駕駛者更有可能發生車禍，但一種類型的摩托車駕駛者比其他人更有可能發生車禍。 40 歲以上的男性佔美國所有摩托車事故和摩托車死亡人數的一半以上(55%)。雖然 25歲以下的男性也處於高風險中，但該群體約佔所有車禍的27%。

年長的摩托車駕駛者更有可能發生碰撞，但數據顯示，他們所涉及的碰撞類型和他們所經歷的傷害類型在很大程度上是可以預防的。這是因為在25%的摩托車事故和33%的摩托車事故中，摩托車駕駛者是在酒後駕車。

不僅如此，這些年長的摩托車駕駛者中的大多數都沒有戴頭盔。儘管頭盔可將死亡風險降低40%，頭部受傷風險降低70%，但越來越多有經驗的摩托車駕駛者選擇不戴頭盔騎行。在沒有頭盔法的州，超過一半的摩托車駕駛者佩戴保命頭部保護裝置。

預防受傷

當前，每年發生的摩托車事故應該給任何擁有自己自行車的人敲響警鐘。摩托車缺乏許多汽車司機認為理所當然的安全功能。如果沒有安全帶、安全氣囊、碰撞區或其他任何保護駕駛者免受衝擊力的裝備，摩托車駕駛者只能靠自己的裝置來減少潛在碰撞中的傷害。

請記住，車禍隨時可能發生。在大多數情況下，發生車禍的摩托車駕駛者會從他們的車輛上開始。雖然這類車禍幾乎總是會造成嚴重傷害，但可以採取一些措施來保護自己。

首先，戴上頭盔。雖然維州和馬州需要摩托車頭盔，但許多駕駛者無視交通法規，並將自己置於任何致命事故的更高風險中。

其次，為駕駛而穿著，而不是為騎行而穿著。有各種各樣的專用摩托車設備可供使用，專門用於減少碰撞中的傷害。例如，裝甲靴可將開放式足部或腳踝受傷的風險降低 90%。同樣，凱夫拉爾褲子和帶襯墊的用摩托車夾克可以顯著降低道路皮疹和撕裂傷的風險。

最後，如果您在摩托車撞車事故中受重傷，但不是您自己的過錯，請聯繫經驗豐富的摩托車事故律師。律師可以指導您完成案件，處理棘手的電話和文件工作，並讓您有更多時間專注於康復。

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。