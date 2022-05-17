華府重返市區計畫 鼓勵恢復疫前生活

「重返華府市區」計畫旨在吸引遊客探索華府，同時鼓勵上班族回到市區辦公。（記者張筠╱攝影）

華府 近日推出「重返華府市區」(Return to DC)計畫，鼓勵民眾盡快恢復疫情 前的生活狀態，重拾曾經的通勤和消費娛樂習慣，刺激經濟增長，並通過攝影競賽幫助商家吸引顧客。

目前華府市區的人流量和上班族人數約為疫情前的40%，略低於整個大華府地區，華府下城商改區 (Downtown D.C. BID)首席執行官普萊斯(Gerren Price)說，雖然民眾生活的各方面、商家發展經營都很難完全恢復到疫情前的狀態，但市區仍有許多待挖掘的機會，可刺激經濟，吸引市民回到市中心活動，「近日在市區步行的人口明顯增多，商家業主可抓住此機會加大宣傳推廣，讓市民重溫疫前榮景，多多探索市區並參與豐富文化活動。」

普萊斯說，白天的華府仍不像疫情前熱鬧，但相比兩年前疫情爆發初期，已增加不少活力，「重返華府市區」計畫一方面吸引遊客願意在華府駐足探索，另一方面也鼓勵上班族回到市區實體辦公，「這也是推動民眾重回城市生活的計畫，不要繼續宅家，應重新體驗與人實體接觸的樂趣。」

「重返華府市區」計畫由華府商改區委員會(D.C. BID Council)與市長辦公室的規畫與經濟發展部門共同推動，在官網上呈現全市11個商業區的風情特色及旅遊攻略，並匯總整理近期的所有活動，包括各類文藝表演、電影和音樂節、餐館攻略、商家折扣信息等，支持業者推廣，同時也幫助消費者逐漸從疫情足不出戶的狀態中走出來，豐富夜生活。

此計畫也包括攝影比賽，邀請民眾探索華府各角落的風光，並在社交平台上分享照片，獎品包括餐館、酒吧、美容店等商家的禮品卡，活動持續至7月18日；詳情可登錄：https://bit.ly/3Ln8UCi