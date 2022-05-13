美京活動中心熱心服務社區 獲金燈無名英雄獎

李志翔(右)接受「金燈無名英雄獎」，表示此殊榮屬於該中心所有默默奉獻的無名英雄。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)近日獲得華府華美博物館2022年「金燈無名英雄獎」。該獎象徵點亮社區，表彰默默為社區發展貢獻的人。

在當天頒獎典禮上，CCACC會長李志翔表示，此殊榮屬於該中心所有默默付出的無名英雄們。CCACC是一個由義工創辦、營運的非營利組織，成員秉持服務社區的理念，近幾年持續點亮社區，疫情 期間尤為明顯。

新冠疫情期間，CCACC設立新冠病毒中文信息專線和紓困 信息諮詢服務，為社區提供正確資訊，給有需要的居民和小企業提供政府紓困項目的申請信息，此外舉辦多場講座，從不同角度提供紓困、抗疫、教育服務，協助紅十字會舉辦捐血活動，為歡樂中心的耆老送餐、送診、慰問，給長青社會員提供營養午餐及線上活動。

CCACC在疫情期間也調整免費報稅服務方式和教學項目，該中心的泛亞義務門診也堅持開放，成為首家獲蒙郡政府授權的亞裔社區組織，設立疫苗 接種站，自2021年2月至今，舉辦多場疫苗接種服務，幫助近3000名居民防疫。

CCACC今年成立第40年，堅持服務並完善了六大部門，包括照顧耆老的「歡樂日間保健中心」和「居家護理中心」，提供藝術家展場並提升藝術欣賞活動的「美京藝廊」，不斷擴充健康醫療及義務門診服務的「美京健康醫療中心」，「美京社區服務中心」則提供多面向服務，包括社團活動、場地租借、免費報稅、ESOL課程、常青社等等，而去年開幕的「美京博雅苑」為啟蒙幼兒、提升青少年教育和就業培訓的新項目。