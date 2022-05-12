北維州伊諾瓦醫院 連年評級A等 與全美21所醫院並駕齊驅

北維州伊諾瓦醫院系統多年來在患者安全評級中獲得最高等級。（記者張筠 ╱攝影）

北維州 最大的伊諾瓦醫院系統(Inova Hospital)近日在一項關於醫療體系的評分中獲得最高成績，該系統位於不同郡市的五家醫院在患者安全、設備齊全、醫療水平等方面，連續多年都被評為A級，是大華府 地區綜合全面的醫療體系，其中位於勞登郡的該醫院今春是連續第21次獲評A級。

非營利組織Leapfrog自2000年起致力推動患者安全和醫療公平、透明，並評比全國醫院系統的專業水平，該組織每年春季和秋季根據30多項指標，給全國醫院評出A到F的等級，指標包括醫療事故和錯誤、患者受傷或感染情況、是否有應急預案和風險管理策略等。

近日公布的報告顯示，伊諾瓦系統在維州費郡(Fairfax)、亞歷山卓市(Alexandria)、勞登郡(Loudoun)、費爾奧克斯(Fair Oaks)、維農山(Mount Vernon)的五家醫院，關於患者安全和醫療水平都獲得最高的A級。

伊諾瓦勞登郡醫院今年春季是連續第21次獲得A級，與全美另外21所醫院並駕齊驅，也是維州達到此紀錄的四家醫院之一，在領導力、團隊合作、與患者溝通等方面得分超過平均標準；費爾奧克斯醫院是連續第20次獲A，維農山醫院連續第16次，亞歷山卓市和費郡醫院自2018年至今也都保持全A紀錄。

伊諾瓦醫院系統首席執行官瓊斯(Stephen Jones)說，即使在疫情 期間，醫護人員仍竭力為民眾提供高效、優質的服務，確保每位患者的需求都被照顧，專業醫療團隊也很重視能服務大眾的機會和特權(privilege)。

Leapfrog總裁兼首席執行官邦德(Leah Binder)說，Leapfrog這項評級是全美針對醫院和患者安全的唯一評級系統，審查和評估過程完全透明，結果也每年春秋兩季向公眾發布，「雖然新冠疫情給醫療系統帶來的壓力持續，但伊諾瓦醫院的一線工作者仍日以繼夜的付出，在民眾安全、健康方面取得傑出成就。」