我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

北維州伊諾瓦醫院 連年評級A等 與全美21所醫院並駕齊驅

記者張筠╱維州報導
北維州伊諾瓦醫院系統多年來在患者安全評級中獲得最高等級。（記者張筠 ╱攝影）
北維州伊諾瓦醫院系統多年來在患者安全評級中獲得最高等級。（記者張筠 ╱攝影）

維州最大的伊諾瓦醫院系統(Inova Hospital)近日在一項關於醫療體系的評分中獲得最高成績，該系統位於不同郡市的五家醫院在患者安全、設備齊全、醫療水平等方面，連續多年都被評為A級，是大華府地區綜合全面的醫療體系，其中位於勞登郡的該醫院今春是連續第21次獲評A級。

非營利組織Leapfrog自2000年起致力推動患者安全和醫療公平、透明，並評比全國醫院系統的專業水平，該組織每年春季和秋季根據30多項指標，給全國醫院評出A到F的等級，指標包括醫療事故和錯誤、患者受傷或感染情況、是否有應急預案和風險管理策略等。

近日公布的報告顯示，伊諾瓦系統在維州費郡(Fairfax)、亞歷山卓市(Alexandria)、勞登郡(Loudoun)、費爾奧克斯(Fair Oaks)、維農山(Mount Vernon)的五家醫院，關於患者安全和醫療水平都獲得最高的A級。

伊諾瓦勞登郡醫院今年春季是連續第21次獲得A級，與全美另外21所醫院並駕齊驅，也是維州達到此紀錄的四家醫院之一，在領導力、團隊合作、與患者溝通等方面得分超過平均標準；費爾奧克斯醫院是連續第20次獲A，維農山醫院連續第16次，亞歷山卓市和費郡醫院自2018年至今也都保持全A紀錄。

伊諾瓦醫院系統首席執行官瓊斯(Stephen Jones)說，即使在疫情期間，醫護人員仍竭力為民眾提供高效、優質的服務，確保每位患者的需求都被照顧，專業醫療團隊也很重視能服務大眾的機會和特權(privilege)。

Leapfrog總裁兼首席執行官邦德(Leah Binder)說，Leapfrog這項評級是全美針對醫院和患者安全的唯一評級系統，審查和評估過程完全透明，結果也每年春秋兩季向公眾發布，「雖然新冠疫情給醫療系統帶來的壓力持續，但伊諾瓦醫院的一線工作者仍日以繼夜的付出，在民眾安全、健康方面取得傑出成就。」

維州 疫情 華府

上一則

聯邦「可負擔連線計畫」 新州160萬低收入居民可獲網路補助

下一則

過去1年鱷梨價格翻倍 所幸供應量將增加

延伸閱讀

高盛亞股布局建議 減碼台灣、增持澳洲

高盛亞股布局建議 減碼台灣、增持澳洲
坎城歡慶75周年 蕭邦特製2022年鑲鑽粉紅色金棕櫚獎座

坎城歡慶75周年 蕭邦特製2022年鑲鑽粉紅色金棕櫚獎座
美研究：Omicron沒比較弱 重症少是藥物與疫苗功勞

美研究：Omicron沒比較弱 重症少是藥物與疫苗功勞
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
自導自演綁架案 北加婦女認罪

自導自演綁架案 北加婦女認罪

熱門新聞

德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因