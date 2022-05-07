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犯罪增 費郡擴警力、加強培訓

記者張筠／維州報導
戴維斯任費郡警長滿一年，在各項犯罪相繼增長之際，他引入新通信和技術培訓、擴充警力。（費郡警方提供）
戴維斯任費郡警長滿一年，在各項犯罪相繼增長之際，他引入新通信和技術培訓、擴充警力。（費郡警方提供）

維州華裔聚集的費郡(Fairfax County)近年各類犯罪明顯增加，去年共有21宗凶殺案，今年家暴案件比去年同期增32%，竊車案也提高了26%，警長戴維斯(Kevin Davis)近期引入新的通信評估與技術培訓項目，確保警務完善，同時避免過度執法，此外，他也繼續推動警力擴充，目標填滿9%的職缺。

2021年費郡共發生21宗凶殺案，其中三分之一為成年人殺害父母，戴維斯表示這與疫情衍生的憂鬱、焦躁問題有關，今年與家暴相關的報警電話也較去年增加32%，警方也在持續推動教育，讓民眾及時求助並妥善應對。

今年截至目前，竊車案件比去年增26%，犯罪團伙大都攜帶武器，幾名年輕男子共同作案，不僅導致財產損失，也給民眾留下嚴重心理陰影，甚至演變為致命案件，費郡警方因此成立車輛犯罪執法小組，分配專業人力物力打擊盜竊車輛相關犯罪。

戴維斯從警30多年，去年上任費郡警長，一年來他領導警員們做到高效處理案件，同時也呼籲警察擺正自身位置，「放慢腳步思考警方與社區之間的關係」，他說，近年來美國各地出現警方過度執法的情況，引發警務爭議，「(使用武器)在法律上合理，但處理不當也會挑起爭端」，因此警員的綜合訓練顯得更重要。

戴維斯引入的通信評估和技術培訓涉及多元項目，包括應在社區投入多少時間、如何提高警方的社區可見度、如何排班以優化警力等，通過評估表格來督促警員表現，不過他也承認，新方式也導致部分警員因無法適應而想離職，父親和祖父曾分別擔任華府警察和消防員的戴維斯說「大多數時候，警察很難適應改變。」

加深警民信任是戴維斯的領導宗旨，「在社區民眾需要我們之前，我們首先要主動認識大家」，尤其近期費郡凶殺案增長明顯，部分民眾無法相信曾以治安良好著稱的費郡，如今駭人事件頻傳。

戴維斯也將繼續擴增費郡警力，填滿9%的職缺，「年輕警員近幾年紛紛轉行，近幾年公眾更重視工作與生活平衡，追求生活質量」，這與22歲進入警務行業的戴維斯面臨的環境不同，但他正積極尋找創新方法。

警察 家暴 疫情

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