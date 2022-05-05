華府作協訪作家韓秀 交流文學創作

華府作協多人，近日拜訪作家韓秀(左四)，茶聚暢談。（記者王稚融╱攝影）

華府 作協候任會長姚志白日前率領副會長季肇瑾、文書周武屏、財務李敏珠、會員原波，與現任會長王志榮、前任會長龔則韞等，一同前往作家韓秀家茶聚。

韓秀與賓客坦誠交流對未來會務的展望，她提供寶貴經驗表示，華府作協的宗旨是以文會友，提升寫作興趣及素養，不涉及政治、宗教或商業，並闡述有關投稿與刊登文章的道德、禁忌。

成員們紛紛向其提出文學、藝術、哲學、文體、原創和翻譯、古今中外作家及藝術家等問題，韓秀見招拆招，有條不紊地回答，資料信手拈來，大家獲益匪淺。

韓秀每天清晨6時30分起，專心寫作數小時，下午讀書，數十年如一日。她說，寫作主要面對的困難是自己，要像一位鬥士與自己挑戰，才能成為一位成功的作家。

她提到，美國仍是最好的華文寫作之地，因為思想不受限，能充分發揮寫作才能。文學絕對超越政治，因為政治很短暫，一代新人換舊人，文學作品卻永垂不朽。她贊同美國的通識教育 ，年輕人很早便知道文學與科學並重，才藝和天賦一起發展。

她以傳奇人物李奧納多.達芬奇為例，稱達芬奇是集數學、工程、藝術於一身的通識天才，所以可在諸多限制的中世紀時代，仍然發光發熱。

她也表示，中文正體字是中華文化的瑰寶，並分享如何做到傳記文學的資料記實，散文的旋律，小說 的氛圍，以及新詩和古詩的分別。文章類別各有千秋，長短視需求而定，但原則是「精簡是天才的姊妹」。

時光飛逝，意猶未盡，幹事會成員參觀她陽光充沛的書房後，大夥開心合影。