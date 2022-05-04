亞裔月 華府「終止仇恨」行動開跑 張貼反族裔暴力海報 華埠電子屏幕宣傳

華府華埠的華樂日間保健中心與市府、警方合作，推動「我們終止仇恨」運動。（記者張筠╱攝影）

為慶祝亞太裔傳統月，遏止針對亞裔 群體的仇恨犯罪，華府 市長包瑟(Muriel Bowser)辦公室3日宣布啟動「跟我們一起終止仇恨」(Hate Stops With US)運動，除在社交平台和城市各角落張貼宣傳海報外，還通過華埠 電子屏幕表達市府與亞太裔和其他少數族裔攜手並肩反對暴力的決心，市府也與警方、公校、老人中心等合作，提升公眾對該議題關注，打造安全社區。

市長包瑟通過聲明表示「暴力與仇恨在華府沒有立足之地」，市府2022年斥5萬元打擊仇恨暴力，通過加強教育、增加警員巡邏，以及邀請各社團民眾分享在美發展故事或仇恨犯罪的受害經歷，提高社會對此重視。

包瑟辦公室亞太裔事務官員古茲曼(Ben de Guzman)說，歧視份子無端攻擊亞太裔讓公眾不安，在專為亞太裔設立的傳統紀念月，市府也致力終止仇恨與歧視，具體措施包括與華府公校系統(DCPS)合作，加強年輕一代對族裔多元、騷擾、仇恨等概念的認識，培養應對方法，與老人中心等機構合作，關注長者需要，增加社區警力，讓民眾出入安心。

華府都會警察局亞裔部門警官洪大衛(David Hong)表示，警察學院也在促進族裔多元，吸引更多亞太裔群體加入執法部門，他過去16年觀察到亞裔參與執法的比率不斷增長，「市警會確保所有族裔不被孤立」，此外執法部門也提供多語言服務，並深入社區舉辦講座及宣傳，及時解決民眾疑惑。

「跟我們一起終止仇恨」運動除了社交平台宣傳，相關海報也會張貼在全市共享Capitol Bike站點，華埠和Navy Yard的電子屏幕也會展示相關訊息。

華埠的華樂日間保健中心也與市府合作，負責人李治瑞說，除了合作宣傳，該中心也將舉行社區活動，「提高亞太裔在社區的可見度」，疫情期間雖然出現針對亞裔的歧視犯罪，但該中心有專業看護、社會工作者等，「在這裡生活的老人都很平安健康。」

該中心運營僅滿一年，但豐富多元活動讓眾多老人受益，晨間報告、健康操、英文課、益智遊戲、太極、畫畫、美術勞作等活動不僅吸引亞裔老人，更面向多元社區。