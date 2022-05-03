疫情期 華府地鐵襲擊案飆4成

新冠疫情期間大華府捷運發生的嚴重襲擊案件增加40%，2021年有183起，創五年新高。（記者張筠 / 攝影）

華府首都捷運 局(WMATA)近日公布數據顯示，新冠疫情 期間地鐵嚴重襲擊案件增加40%，報告指出，2021年發生的襲擊案例達183起，創五年新高，其中超過六成案件涉及武器使用，此外，受害人遭肢體和心理打擊，而求助心理諮商的電話，也比疫情前增長了67%，捷運局計畫增加警力、打擊犯罪，讓民眾通勤更安心。

首都捷運局警方(MTPD)宣布，將增加地鐵、公車、及各車站的警員和便衣警察，藉此震懾犯罪份子，並及時應對潛在危險，此外也會加強教育和社區溝通，了解民眾需要及通勤狀況，提高執法效率。

捷運局警方也成立社區服務小組，專門與學校、維權團體、心理健康組織合作，提供不同群體針對性的服務，並設立反騷擾專線，民眾若遇危險可及時掃二維碼聯絡警員。

首都捷運局警方將增加地鐵、公車、及各車站的警員和便衣警察，打擊犯罪。（記者張筠 / 攝影）

目前捷運局共有490名警員，101名特殊安全警官，50名合約警員(contract officer)，他們負責大華府地區91個地鐵站 、十幾條公車線路和數百個公車站的安全。

警方數據顯示，雖然大華府運輸系統沒有如紐約市發生致命或重大受傷案件，但2021年仍有183起攻擊案件，創五年來的新高，雖然疫情期間乘客量減少，但犯罪問題沒有因此降低。

所有的襲擊案件中，有63%案件涉及武器使用，受害人或直接遭武器攻擊，身體受傷，或被犯罪份子以武器威脅，留下心理陰影，不少民眾稱，犯罪問題是阻礙他們重新選擇大眾交通的主要原因，部分運輸從業者也表示，會隨身攜帶防身物品，以防萬一。

有民眾表示，疫情後雖然人多的空間染疫風險較高，但太少人的車廂也令人不安，擔心有不法份子作案，此外還有民眾說，社區附近的公車站常有遊民徘徊讓人緊張，面對如此兩難，很多民眾沒有意願再乘坐大眾運輸工具；數據顯示，大華府地鐵目前乘客量僅為疫情前的40%。