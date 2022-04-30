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華府推「安可計畫」 資助地方藝術家

記者張筠／華盛頓報導
華府推出「安可計畫」，資助當地藝術家舉行現場文藝活動。（市府提供）
華府推出「安可計畫」，資助當地藝術家舉行現場文藝活動。（市府提供）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)日前宣布，推出支持地方藝術活動復甦的「安可計畫」(Encore Program)，將資助華府當地藝術家舉辦現場活動，包括音樂表演、創業項目、藝術展等，以加快後疫情時代的華府文化發展。

「安可計畫」鼓勵華府藝術家在華府五大地標性文藝場館舉行現場實體表演，包括甘迺迪中心(Kennedy Center)、H街的Starburst廣場、港口區的The Wharf、河東公園購物中心(East River Park Shopping Center)、以及Sandlot Anacostia。

所有居住在華府的藝術家和創業者都可申請此補貼項目，申請時需提交居住證明或華府商業證件，並證明疫情兩年間藝術和商業活動受打擊，此外藝術家也需提供近三次的文藝活動經驗證明，市府將通過抽籤的方式選出可獲資助的藝術家和創業者。

「安可計畫」由華府創意事務辦公室、電視局、影視和音樂娛樂局、以及規畫和經濟發展部門共同創立，市府官員表示，不同文藝活動的具體補貼金額不同，但市府會承擔活動的所有開銷。

包瑟表示，華府匯聚了許多創意人才，市府希望在推動經濟恢復的同時，為當地藝術家提供良好的文化土壤；「安可計畫」將持續至今年9月30日，申請截至5月24日，市府也將在5月4日和5月11日舉行說明會，詳情可登錄https://bit.ly/3klLGBs。

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