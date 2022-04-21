巴德東西樂團跨文化合作 華府首演

蔡金冬在美從藝30多年，致力推廣跨文化音樂合作模式。（記者張筠╱攝影）

由巴德音樂學院美中音樂演習院發起成立的巴德東西樂團(The Bard East/West Ensemble)，16日在華府 甘迺迪中心(Kennedy Center)首度亮相，演習院院長、樂團藝術總監蔡金冬表示，推廣跨文化音樂合作的最好方式就是邀請不同文化背景的音樂表演者共同參與，不僅能讓西方國家了解中國音樂，同時也能讓中國民眾深入看到東方藝術的魅力。

巴德東西樂團包括的中西樂器有笛子、琵琶、古箏、二胡、阮、打擊樂、低音提琴、小提琴、大提琴、中提琴，16日當天的演出也特邀嘉賓「吹管大師」郭雅志吹奏了七種中西的管樂器，演出曲目包括「百鳥朝鳳」、「江河水」、美國愛爾蘭民歌「奇異 恩典」、「孔雀開屏」、「茉莉花」等，此外也邀請到女高音凱莉(Esther Maureen Kelly)和男中音盧比歐(José Rubio)兩位跨文化演唱者。

蔡金冬在美從藝30多年，致力推廣跨文化音樂合作模式，「隨著中國的政治經濟進步，文化也飛速發展，西方國家對中國文化因此產生更大興趣，雙方交流意願濃厚」，經濟發展促進文化傳播，藝術評論生機蓬勃，更多好的作曲也應運而生。

蔡金冬說，雖然中國音樂歷史悠久但不夠普及，在他看來，要讓中國音樂在世界發展，「最重要的是讓非中國人參與」，以前常是中國樂團來美演出一個月，然後返回中國，「一旦面臨如疫情 、美中關係挑戰時，在地建立跨文化樂團就更顯必要。」

「巴德音樂學院美中音樂演習院的初衷就是推廣多文化音樂，不僅讓西方國家了解中國，也能讓海外華人深入理解東方音樂的魅力」，他說，目前巴德東西樂團更像一個「樂坊」，小而精但每個人都很重要，互相搭配也不致喧賓奪主，東西樂器平衡對應，基本形式已經完整，未來就需要更多作品，「音樂是我們這個變幻莫測世界中的一股凝聚之力。巴德東西樂團創造了東西樂器的對話平台，而我們也比以往更需要這樣的對話。」

本次巴德東西樂團在華府甘迺迪中心的演出獨具意義，不僅是該樂團首次亮相，且正逢甘迺迪中心50周年紀念，受到全美各地的關注，「華府是文化、政治、歷史融合的地方」，在此推出東西音樂表演，也讓致力文化合作的蔡金冬感到義不容辭，他希望未來能在該中心，演出更多講述中國文化、華裔在美發展歷史的音樂作品。

蔡金冬在美推廣東西音樂30多年，最大的收穫是「不要區分中國人、美國人，我們每個人都是人，沒有誰比誰更好，每個人都值得獲得平等對待」，他說，「不是因為我是中國人，所以才做中國音樂，我也希望很多美國人能來做中國音樂」，在文化合作方面，每個人應把自己的位置擺對，謙虛、正確的看待自己。