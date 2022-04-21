我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

巴德東西樂團跨文化合作 華府首演

記者張筠╱華盛頓專訪
蔡金冬在美從藝30多年，致力推廣跨文化音樂合作模式。（記者張筠╱攝影）
蔡金冬在美從藝30多年，致力推廣跨文化音樂合作模式。（記者張筠╱攝影）

由巴德音樂學院美中音樂演習院發起成立的巴德東西樂團(The Bard East/West Ensemble)，16日在華府甘迺迪中心(Kennedy Center)首度亮相，演習院院長、樂團藝術總監蔡金冬表示，推廣跨文化音樂合作的最好方式就是邀請不同文化背景的音樂表演者共同參與，不僅能讓西方國家了解中國音樂，同時也能讓中國民眾深入看到東方藝術的魅力。

巴德東西樂團包括的中西樂器有笛子、琵琶、古箏、二胡、阮、打擊樂、低音提琴、小提琴、大提琴、中提琴，16日當天的演出也特邀嘉賓「吹管大師」郭雅志吹奏了七種中西的管樂器，演出曲目包括「百鳥朝鳳」、「江河水」、美國愛爾蘭民歌「奇異恩典」、「孔雀開屏」、「茉莉花」等，此外也邀請到女高音凱莉(Esther Maureen Kelly)和男中音盧比歐(José Rubio)兩位跨文化演唱者。

蔡金冬在美從藝30多年，致力推廣跨文化音樂合作模式，「隨著中國的政治經濟進步，文化也飛速發展，西方國家對中國文化因此產生更大興趣，雙方交流意願濃厚」，經濟發展促進文化傳播，藝術評論生機蓬勃，更多好的作曲也應運而生。

蔡金冬說，雖然中國音樂歷史悠久但不夠普及，在他看來，要讓中國音樂在世界發展，「最重要的是讓非中國人參與」，以前常是中國樂團來美演出一個月，然後返回中國，「一旦面臨如疫情、美中關係挑戰時，在地建立跨文化樂團就更顯必要。」

「巴德音樂學院美中音樂演習院的初衷就是推廣多文化音樂，不僅讓西方國家了解中國，也能讓海外華人深入理解東方音樂的魅力」，他說，目前巴德東西樂團更像一個「樂坊」，小而精但每個人都很重要，互相搭配也不致喧賓奪主，東西樂器平衡對應，基本形式已經完整，未來就需要更多作品，「音樂是我們這個變幻莫測世界中的一股凝聚之力。巴德東西樂團創造了東西樂器的對話平台，而我們也比以往更需要這樣的對話。」

本次巴德東西樂團在華府甘迺迪中心的演出獨具意義，不僅是該樂團首次亮相，且正逢甘迺迪中心50周年紀念，受到全美各地的關注，「華府是文化、政治、歷史融合的地方」，在此推出東西音樂表演，也讓致力文化合作的蔡金冬感到義不容辭，他希望未來能在該中心，演出更多講述中國文化、華裔在美發展歷史的音樂作品。

蔡金冬在美推廣東西音樂30多年，最大的收穫是「不要區分中國人、美國人，我們每個人都是人，沒有誰比誰更好，每個人都值得獲得平等對待」，他說，「不是因為我是中國人，所以才做中國音樂，我也希望很多美國人能來做中國音樂」，在文化合作方面，每個人應把自己的位置擺對，謙虛、正確的看待自己。

巴德東西樂團16日在華府甘迺迪中心首度亮相。（記者張筠╱攝影）
巴德東西樂團16日在華府甘迺迪中心首度亮相。（記者張筠╱攝影）
該樂團有笛子、琵琶、古箏、二胡、阮、打擊樂、低音提琴、小提琴、大提琴、中提琴等東...
該樂團有笛子、琵琶、古箏、二胡、阮、打擊樂、低音提琴、小提琴、大提琴、中提琴等東西樂器。（記者張筠╱攝影）

華府 疫情 奇異

上一則

德州檢察長 施壓籌款網站GoFundMe

下一則

德州州長艾伯特攔檢邊界卡車 日損4.7億

延伸閱讀

大華府機場與捷運 撤銷口罩令

大華府機場與捷運 撤銷口罩令
處處吃閉門羹…俄駐美大使安托諾夫 華府最孤獨外交官

處處吃閉門羹…俄駐美大使安托諾夫 華府最孤獨外交官
1小時連環作案 華府持槍搶劫7嫌落網

1小時連環作案 華府持槍搶劫7嫌落網
“冰+煤”紀實攝影展全球巡展暨大型氣候主題藝術節亮相美東 巴德東西樂團首場音樂會榮登甘迺迪藝術中心

“冰+煤”紀實攝影展全球巡展暨大型氣候主題藝術節亮相美東 巴德東西樂團首場音樂會榮登甘迺迪藝術中心
新州區長私賣公物 被控瀆職和盜竊

新州區長私賣公物 被控瀆職和盜竊

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴