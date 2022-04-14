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維州新法 大學兄弟會須提供防欺凌培訓

記者張筠╱維州報導

維州州長楊京(Glenn Youngkin)近日簽署新法，要求今年秋季開始，全州所有大學的兄弟會(fraternity)和姐妹會(sorority)，都須提供關於以強欺弱的「欺凌」(hazing)行為與酒精中毒的培訓，該法案命名為「亞當法」(Adam's Law)，以紀念去年在兄弟會活動猝死的學生亞當·歐克斯(Adam Oakes)。

維吉尼亞聯邦大學(VCU)大一學生歐克斯2021年2月在兄弟會活動上過量飲酒，活動後他的夥伴曾試圖幫助他催吐，後來他睡著了，看上去無礙，但隔天被發現失去意識，歐克斯最後死於酒精中毒。

校方調查後表示雖然該校各兄弟姐妹會社區旨在推廣健康文化，提供成員積極正面且有意義的體驗，但欺凌行為仍然存在，和其他大學的同類組織一樣，也出現有性攻擊、濫用酒精等問題。

為避免類似悲劇重演，維州州議會今年稍早時通過由歐克斯親友主張的「亞當斯法」，楊京11日簽署立法，要求從今年秋季開始，全州所有大學的學生組織都要提供關於欺凌、酒精中毒等方面的培訓和應對方法，且不能僅為線上教育，必須有實體培訓，且對象包括組織的所有成員和潛在的入會者。

「亞當斯法」也要求所有學生組織，在網站上發布針對欺凌行為的懲戒規定，並保護那些在意外發生時，撥打911或尋求應急人員幫助的成員。

兄弟會 亞當斯 維州

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