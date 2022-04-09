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季節限定 大華府商家推系列櫻花商品

記者張筠／華盛頓報導
喬治城紙杯蛋糕推出櫻花口味的甜品。（喬治城紙杯蛋糕提供）
喬治城紙杯蛋糕推出櫻花口味的甜品。（喬治城紙杯蛋糕提供）

華府櫻花季仍在火熱進行中，盛大的櫻花遊行(Cherry Blossom Parade)9日登場，而大華府各地餐館和商家也應景的推出季節性商品，包括櫻花味的蛋糕、冰淇淋、咖啡等，藉此促進區域經濟發展，並讓遊客全面的體驗櫻花季。

受到遊客歡迎的華府喬治城紙杯蛋糕(Georgetown Cupcakes)，近日推出季節性的「櫻花起司(Cherry Cheesecake)紙杯蛋糕」和「櫻花盛開(Cherry Blossom)紙杯蛋糕」，櫻花盛開蛋糕是以香草口味為基礎，搭配櫻桃烘烤，讓蛋糕呈現類似櫻花的粉嫩顏色，頂部是櫻桃奶油起司糖霜和櫻花軟糖；櫻花起司蛋糕則以全麥餅乾碎、櫻桃糖霜和櫻花軟糖為搭配，起司也讓口味更有層次感。

大華府許多餐館不僅推出季節性食品，還應景的將室內布置成櫻花繁茂的樣式。（取自Re...
大華府許多餐館不僅推出季節性食品，還應景的將室內布置成櫻花繁茂的樣式。（取自Residents官網）

華府餐館Residents近日推出季節性的櫻花雞尾酒，用日本伏特加和氣泡酒搭配莫雷洛櫻桃貝穆托，並以醃製的櫻花增加酒飲的顏色，給消費者帶來春季的清新感，餐廳內部也有大量櫻花裝飾，營造春意氣氛。

Compass咖啡廳推出季節性櫻花冷萃咖啡。（Compass Coffee提供）
Compass咖啡廳推出季節性櫻花冷萃咖啡。（Compass Coffee提供）

主打日本料理的餐廳Kusshi Sushi也推出櫻花壽司(Cherry Blossom Roll)，以新鮮魚類和酪梨、芥末、蒜泥蛋黃醬、海藻沙拉等材料做成的壽司卷包成櫻花的形狀，並有櫻花做點綴。

連鎖的Compass咖啡廳也推出季節性櫻花冷萃咖啡，粉紅色的咖啡飲品有新鮮的櫻桃和香草口味，這款與春天呼應的咖啡是由埃塞俄比亞和瓜地馬拉的咖啡豆研製而成。

馬州的Sarah手工冰淇淋也推出櫻花口味甜品，以新鮮櫻桃和玫瑰花做成的冰淇淋呈現粉嫩的顏色，且口感綿密；Astro甜甜圈和炸雞店也推出櫻花口味的甜甜圈和芝士蛋糕，這類季節性食品將在整個4月促銷，也方便民眾參加櫻花遊行時與親友一同品嘗。

咖啡 華府 遊行

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