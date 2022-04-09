噴槍挑戰有安全疑慮 警籲青少年勿參與

TikTok等社交平台近日流傳一項「噴槍挑戰」，警方提醒家長關注孩子行為，避免參與挑戰威脅他人及自身安全。（美聯社）

馬州 警方8日表示，近日在社交平台上廣泛流傳的一項「噴槍挑戰」(Splat Gun Challenge)而吸引眾多學生關注模仿，由於此舉具一定危險性，警方告誡家長要規範孩子的行為，也提醒青少年不要盲目參與挑戰，導致他人及自身安全都受威脅。

「噴槍挑戰」的參與者，一般都會在TikTok 等社交平台上傳視頻，內容為用電池玩具槍向毫無戒備的人噴射浸水的Orbeez子彈，並錄製對方的反應。

馬州費雷德瑞克郡(Frederick County)警長辦公室警官迪特(Jason Deater)表示，近日已連續接到幾宗案件，不少民眾在人行道漫步時突然被攻擊，受害者包括兒童、學生、成年人，他們被擊中時毫無防備、不知所措。

迪特表示，雖然這類子彈比漆彈(paintball)的傷害小，但若擊中眼睛、耳朵等敏感部位，也可能導致嚴重傷害，目前費雷德瑞克郡已發生至少五起相關案件。

警方提醒家長注意孩子們在社交平台的言行舉止，應避免兒女跟風模仿此類危險挑戰，「這類行為不僅容易傷人，也可能導致青少年間的衝突」，迪特表示，許多青少年學生將此視為刺激的遊戲，或許在挑戰中沒有造成肢體傷害，但卻有可能演變成更大規模的衝突。

根據馬州法律，這類行為也可能構成二級攻擊(second-degree assault)，就算沒有導致受傷，也可能造成財產損失或破壞，其他可能的指控也包括行為不檢、惡意破壞財產等。

TikTok等短視頻社交平台在青少年群體中非常受歡迎，但近幾年流傳的多項挑戰不斷威脅校園安全，有民眾表示，學生在疫情 兩年間缺乏社交活動，因使更多機會關注社交平台內容，進而越加頻繁的尋求刺激和新鮮感，執法官員提醒家長重視孩子們的心理健康和使用社交平台的方式。